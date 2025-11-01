ТСН у соціальних мережах

Дорожній знак із літерою Е може заплутати водіїв: що потрібно знати

Незвичний знак із перекресленою Е викликає подив у водіїв. Його значення в різних країнах світу може кардинально відрізнятися.

Софія Бригадир
Знак з перекресленою літерою «Е»

Знак з перекресленою літерою «Е» / © Freepik

Українські водії, вирушаючи в подорож Європою чи Латинською Америкою, можуть натрапити на дивний дорожній знак — біле коло з червоною облямівкою та перекресленою літерою «Е». Цей символ не має єдиного тлумачення — усе залежить від країни.

Про це повідомив портал ampercar.com.

У більшості країн Європи знак встановлюють перед тунелями: він забороняє рух вантажівок масою понад 8 тонн і транспорту з небезпечними речовинами.

А от у Чилі чи Мексиці цей самий символ позначає заборону паркування — там літера «Е» походить від слова Estacionar (паркуватися).

Фахівці радять водіям уважно вивчати правила дорожнього руху держави, куди вони їдуть, адже навіть знайомі на вигляд знаки можуть мати зовсім інше значення.

Нагадаємо, новий «дитячий» дорожній знак з’явився на дорогах. Хоча він і має вигляд схожий на рекламний білборд з репродукцією малюнка першокласника, але саме його запровадили жовтні 2025-го.

