Дорожній знак із літерою Е може заплутати водіїв: що потрібно знати

Українські водії, вирушаючи в подорож Європою чи Латинською Америкою, можуть натрапити на дивний дорожній знак — біле коло з червоною облямівкою та перекресленою літерою «Е». Цей символ не має єдиного тлумачення — усе залежить від країни.

Про це повідомив портал ampercar.com.

У більшості країн Європи знак встановлюють перед тунелями: він забороняє рух вантажівок масою понад 8 тонн і транспорту з небезпечними речовинами.

А от у Чилі чи Мексиці цей самий символ позначає заборону паркування — там літера «Е» походить від слова Estacionar (паркуватися).

Фахівці радять водіям уважно вивчати правила дорожнього руху держави, куди вони їдуть, адже навіть знайомі на вигляд знаки можуть мати зовсім інше значення.

