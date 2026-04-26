Дорожній знак з перевернутим авто на жовтому фоні: що означає і які штрафи за його ігнорування

Знак оформлення ДТП встановлюється тимчасово

На автошляхах Польщі, Франції, Іспанії та інших європейських країн екстрені служби встановлюють тимчасовий дорожній знак А-34, щоб попередити водіїв про наявність дорожньо-транспортної пригоди попереду. Цей яскравий трикутник із зображенням перекинутої машини вимагає від керманичів негайного зниження швидкості та готовності до можливого перекриття смуг або появи рятувальників.

Про це пише «Авто24» з посиланням на польських експертів.

Величезні штрафи за ігнорування

Попри відсутність прямого покарання саме за проїзд повз знак А-34 без зниження швидкості, поліція має повне право суворо оштрафувати порушника за створення небезпечної ситуації на місці аварії. За словами польських фахівців, правоохоронці активно застосовують загальні норми закону до неуважних керманичів, а сума стягнення може сягати п’яти тисяч злотих (понад 61 тисячу гривень). Додатково водія можуть покарати навіть за спробу зазнімкувати місце автотрощі чи потерпілих на камеру смартфона.

«Поліція має значну свободу дій у цьому випадку та може накласти штраф згідно зі статтею 86 Земельного та іпотечного кодексу, залежно від ситуації та рівня небезпеки, яку становить водій», — підкреслюють експерти.

Єдиний стандарт попередження: де ще діють схожі знаки

Польський досвід використання знака А-34 не є унікальним, а відображає ширшу європейську практику. Схожі попередження з використанням універсальної піктограми автомобіля, що лежить на боці, можна зустріти на дорогах Іспанії, Болгарії та Франції.

Хоча кольорове тло цих вказівників у різних державах може дещо відрізнятися — від яскраво-жовтого до білого з червоною облямівкою, — незмінним залишається їхній головний візуальний елемент. Інтуїтивно зрозуміла піктограма автомобіля, що лежить на боці, забезпечує універсальність: такий підхід дозволяє водіям з будь-якого куточка світу миттєво зчитати сигнал небезпеки без жодних мовних бар’єрів.

Чим відрізняється український аналог

В Україні європейський варіант знака з інтуїтивно зрозумілою піктограмою перекинутого автомобіля не використовується. Натомість вітчизняні патрульні та дорожні служби застосовують квадратний інформаційний щит із текстовим написом «Увага! Оформлення ДТП».

Хоча мета обох вказівників абсолютно однакова, український формат має суттєвий недолік через мовний бар’єр, адже іноземці, які не володіють українською мовою, можуть просто не зрозуміти попередження без відповідного графічного супроводу.

