Незвичний дорожній знак із чорними "очима": що він означає

Дорожній знак / © U-News

В Америці на дорогах можна зустріти незвичний дорожній знак із двома примруженими очима, який встановлюють на під’їздах до тунелів, підземних шляхопроводів та гірських трас.

Про це пише видання SUV News.

Головне його призначення — нагадати водієві увімкнути ближнє світло, що особливо важливо для безпечного руху в темряві та на крутих поворотах. Американські інженери підкреслюють, що цей символ працює ефективніше за будь-який текстовий напис, оскільки його легко і швидко сприймає кожен водій.

Транспортний консультант Ден Міллер зазначає, що знак «очі» особливо потрібний у тих місцях, де дальнє світло може засліпити зустрічні автомобілі, створюючи потенційну небезпеку. В Україні подібного знаку немає — водії звикли до синього круга із піктограмою фар.

У країнах Європи знак встановлюють кілька разів на ділянці тунелю — перед в’їздом, всередині та на виїзді, що зменшує ризик аварій у замкнутих просторах. Ближнє світло дозволяє освітлювати приблизно 40 метрів дороги, що достатньо, щоб оцінити ситуацію попереду і при цьому не створювати небезпеки для інших учасників руху.

Хоч знак може здаватися кумедним, він виконує дуже важливу функцію, нагадуючи водіям про необхідність бачити і бути помітними на дорозі.

