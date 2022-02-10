Дослідники розробили технологію, яка прискорює заряджання електромобілів у три рази

Це дозволить збільшити запас ходу та здешевити вартість батарей.

Ірландська компанія Navitas Semiconductor розробила технологію, яка істотно прискорює заряджання електромобілів.

Про це повідомляє CNBC.

Так, Navitas Semiconductor, що розробляє силові інтегральні схеми на основі нітриду галію (GaN), оголосила, що впровадить свою технологію в електромобілі. Перетворювачі струму та силові інвертори з такими напівпровідниками нібито збільшать запас ходу та знизять вартість батарей на п'ять відсотків та одночасно втричі прискорять зарядку.

GaN-напівпровідники працюють до 20 разів швидше за кремнієві, забезпечують утричі більшу потужність та утричі швидше заряджання, водночас мають вдвічі менші габарити та масу. Керівник компанії Navitas Джин Шерідан каже, що пробіг між заряджаннями збільшиться на 30 відсотків або ж зменшаться розміри акумуляторів.

Navitas Semiconductor вже постачає свої чіпи, зокрема Xiaomi, але в електромобілях вони з'являться не раніше 2025 року. Для цього у січні нинішнього року в Шанхаї було відкрито новий центр досліджень та розробки, головним завданням якого є впровадження GaN-електроніки в автомобілі. За даними CNBC, компанія Navitas також має угоду з BRUSA HyPower – постачальником компонентів для Volkswagen, Audi та Porsche.

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