Доступний в Україні новий Volkswagen Caddy вперше отримав найвищу оцінку за підсумками краштестів: відео

Його рейтинг поліпшився на одну зірку порівно з попереднім поколінням.

Оновлена п'ята, версія автомобіля Volkswagen Caddy бездоганно впоралася з випробуваннями.

Так, під час нових краштестів Euro NCAP 2021 легка розвізна машина отримала заповітні п'ять зірок. Це на одну зірку більше, ніж на попередній моделі, що говорить про те, що спадкоємець став набагато безпечнішим.

Зазначається, що захист водія та дорослих пасажирів склав 84%, дітей – 82%, а пішоходів – 69%. Крім того, високо оцінили електронні системи активної безпеки – 79%, зокрема автоматичного гальмування – AEB. У випробуваннях брав участь вантажопасажирський 5-дверний варіант Volkswagen Caddy Kombi Life 2.0D з масою 1 767 кг. Така висока оцінка робить машину однією з найбезпечніших у сегменті Small MPV, для якого Euro NCAP нещодавно посилила вимоги.

Сaddy п'ятої генерації стандартно оснащується бічними подушками безпеки для захисту голови на всіх рядах сидінь, чи то дво-, п'яти- чи семимісне виконання. Крім того, важливий внесок у захист у разі бокового удару вносить додаткова надувна подушка, що розкривається між водієм та переднім пасажиром.

Зазначимо, що в ході краштестів Euro NCAP 2021 моделюються різні зіткнення. Насамперед, це лобовий удар із частковим перекриттям. Випробуваний автомобіль на швидкості 50 км/год зіштовхують з платформою, що деформується, що рухається назустріч також на 50 км/год. Потім проводять лобовий удар об нерухому, бетонну перешкоду, з повним перекриттям носової частини – також на швидкості 50 км/год. Особлива увага приділяється перевірці безпеки за бічного зіткнення, тому що кузов у ​​даному випадку має значно менші зони деформації, що лобове. У першому тесті в автомобіль, що стоїть, в'їжджає деформований візок на швидкості 50 км/год. А в другому – випробувану машину на спеціальному візку розганяють до 32 км/год і б'ють боком на металевий стовп.

У результаті він став найбезпечнішим Caddy за всю тривалу історію моделі, а це – понад три мільйони випущених автомобілів.