Доступному в Україні електрокару Volvo збільшили запас ходу

Автомобілі 2022 року будуть одразу мати новий пробіг, а моделі 2021-го для цього оновлять.

Volvo оновила силовий агрегат електричного кросовера XC40 Recharge, який доступний в Україні, що збільшило його запас ходу.

Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Модель 2022 року отримала додаткових 24 км за рейтингом EPA. Очікується, що електричний позашляховик зможе проїхати 358 км на одному заряді. Власники автомобіля 2021 року також зможуть отримати додатковий діапазон завдяки майбутньому оновленню програмного забезпечення.

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Оновлення не стосуються самого фізичного акумулятора, а скоріше спричинять низку невеликих змін програмного забезпечення, зосереджених на енергетичному та тепловому управлінні.

Коли EPA тестували новий модельний рік XC40 Recharge, виявилося, що оновлення допомогло йому працювати краще.

У США стандартна версія XC40 Recharge 2022 року коштує від 56 395 доларів, а варіант Ultimate – 59 245 доларів. Порівняно з моделлю цього року ціна виросла на 1310 доларів.

Раніше повідомлялося, що Volvo представила новий спрощений логотип.

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