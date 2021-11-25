Доведеться чекати пів року: оновлений кросовер Renault Duster, який доступний в Україні, викликав шалений ажіотаж

Він є найбільш продаваною моделлю марки в східноєвропейському регіоні.

Оновлена версія кросовер Renault Duster викликала неймовірний ажіотаж на ринку.

Про це повідомляє Autoexpert.

Гостра нестача нових авто, спровокована пандемією, а потім і нестачею мікрочіпів, призвела до того, що черга на деякі моделі здається просто колосальною. Так, очікування оновленого кросовера Renault Duster розтяглося більше, як на пів року, а отже, клієнти зможуть отримати довгоочікуване авто не раніше, ніж у травні 2022-го.

Автомобілі румунської марки Dacia, що входить до складу Renault, і так зазнали вимушених змін за останній рік. Наприклад, вони втратили систему екстреного гальмування, бічні подушки безпеки, підігрів бічних дзеркал, мультимедійну систему та електричні регулювання. Eтім, навіть така оптимізація не врятувала компанію від зростаючих термінів постачання.

Зазначимо. що рестайлинговий варіант Renault Duster доступний і на українському ринку. Щодо вартості, то за оновлену версію Renault Duster просять від 363 900 грн . Цікаво, що від моменту дебюту понад 30 тисяч українців обрали Duster.

Додамо, що цей кросовер пропонується на ринку вже більше десяти років (модель презентували в 2009 році) і за цей час змінив два покоління, останнє з яких було представлено в 2018-му.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, яка альтернатива є Renault Duster на українському ринку.