ДТП і помилки водіїв: які слова краще не вимовляти на місці пригоди

Будь-яке ДТП супроводжується стресом і розгубленістю. Часто водії у стані шоку можуть сказати зайве — і навіть не помітити, як їхні слова потрапляють у протокол. Все, що ви говорите поліцейському, фіксується на бодікамеру і надалі може бути використано в матеріалах справи.

Про це пише UA.Motors.

Фрази на кшталт «напевно, я винен» або «не поступився, бо він порушив» фактично визнають провину водія. У суді такі вислови можуть стати аргументом проти вас, навіть якщо ви є потерпілим.

Також юристи не радять робити безпідставні заяви щодо інших учасників ДТП — наприклад, стверджувати, що хтось був напідпитку. Якщо є підозра на алкоголь чи наркотики, потрібно вимагати проведення офіційного огляду.

Без підтвердження такі слова можуть бути розцінені як наклеп і ускладнити справу.

Ще одна помилка — пропозиція «вирішити питання без протоколу». Це може бути сприйнято як спроба уникнути відповідальності або навіть як натяк на хабар. Не підписуйте документи, не ознайомившись із їхнім змістом. Якщо маєте сумніви — зазначте це письмово в протоколі.

Як діяти правильно після аварії

Юристи радять дотримуватися простих, але важливих правил:

викликати поліцію;

зафіксувати обставини аварії на фото та відео;

знайти свідків;

не робити необдуманих заяв;

у складних випадках звернутися до автоюриста.

Обдумуйте кожне слово, бо навіть одна фраза може змінити хід розслідування.

