ДТП і помилки водіїв: які слова краще не вимовляти на місці пригоди

Навіть кілька необережних слів після аварії можуть стати доказом вашої провини. Юристи пояснили, що не варто говорити поліцейським після ДТП.

Дар'я Щербак
ДТП

ДТП / © iStock

Будь-яке ДТП супроводжується стресом і розгубленістю. Часто водії у стані шоку можуть сказати зайве — і навіть не помітити, як їхні слова потрапляють у протокол. Все, що ви говорите поліцейському, фіксується на бодікамеру і надалі може бути використано в матеріалах справи.

Про це пише UA.Motors.

Фрази на кшталт «напевно, я винен» або «не поступився, бо він порушив» фактично визнають провину водія. У суді такі вислови можуть стати аргументом проти вас, навіть якщо ви є потерпілим.

Також юристи не радять робити безпідставні заяви щодо інших учасників ДТП — наприклад, стверджувати, що хтось був напідпитку. Якщо є підозра на алкоголь чи наркотики, потрібно вимагати проведення офіційного огляду.

Без підтвердження такі слова можуть бути розцінені як наклеп і ускладнити справу.

Ще одна помилка — пропозиція «вирішити питання без протоколу». Це може бути сприйнято як спроба уникнути відповідальності або навіть як натяк на хабар. Не підписуйте документи, не ознайомившись із їхнім змістом. Якщо маєте сумніви — зазначте це письмово в протоколі.

Як діяти правильно після аварії

Юристи радять дотримуватися простих, але важливих правил:

  • викликати поліцію;

  • зафіксувати обставини аварії на фото та відео;

  • знайти свідків;

  • не робити необдуманих заяв;

  • у складних випадках звернутися до автоюриста.

Обдумуйте кожне слово, бо навіть одна фраза може змінити хід розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подорожуючи Європою на власному авто, одною з головних вимог є наявність поліса міжнародного автострахування «Зелена карта». Придбати його необхідно щонайменше за добу до виїзду з України.

