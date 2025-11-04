- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
ДТП і помилки водіїв: які слова краще не вимовляти на місці пригоди
Навіть кілька необережних слів після аварії можуть стати доказом вашої провини. Юристи пояснили, що не варто говорити поліцейським після ДТП.
Будь-яке ДТП супроводжується стресом і розгубленістю. Часто водії у стані шоку можуть сказати зайве — і навіть не помітити, як їхні слова потрапляють у протокол. Все, що ви говорите поліцейському, фіксується на бодікамеру і надалі може бути використано в матеріалах справи.
Про це пише UA.Motors.
Фрази на кшталт «напевно, я винен» або «не поступився, бо він порушив» фактично визнають провину водія. У суді такі вислови можуть стати аргументом проти вас, навіть якщо ви є потерпілим.
Також юристи не радять робити безпідставні заяви щодо інших учасників ДТП — наприклад, стверджувати, що хтось був напідпитку. Якщо є підозра на алкоголь чи наркотики, потрібно вимагати проведення офіційного огляду.
Без підтвердження такі слова можуть бути розцінені як наклеп і ускладнити справу.
Ще одна помилка — пропозиція «вирішити питання без протоколу». Це може бути сприйнято як спроба уникнути відповідальності або навіть як натяк на хабар. Не підписуйте документи, не ознайомившись із їхнім змістом. Якщо маєте сумніви — зазначте це письмово в протоколі.
Як діяти правильно після аварії
Юристи радять дотримуватися простих, але важливих правил:
викликати поліцію;
зафіксувати обставини аварії на фото та відео;
знайти свідків;
не робити необдуманих заяв;
у складних випадках звернутися до автоюриста.
Обдумуйте кожне слово, бо навіть одна фраза може змінити хід розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подорожуючи Європою на власному авто, одною з головних вимог є наявність поліса міжнародного автострахування «Зелена карта». Придбати його необхідно щонайменше за добу до виїзду з України.