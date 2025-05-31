ДТП "в зад": хто винен за законом та як уникнути аварії при гальмуванні

ДТП / © УНІАН

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Дорожньо-транспортні пригоди, коли один автомобіль врізається у задню частину іншого, є найпоширенішими на дорогах. Причини банальні: водій відволікся, а той, хто попереду, — загальмував. Поліція наголошує: уникнути такого зіткнення можливо, якщо дотримуватися елементарних правил.

Про це повідомило видання UAmotors.

У більшості випадків винним визнають саме того, хто їхав позаду. Закон вимагає від нього тримати безпечну дистанцію, не перевищувати швидкість і бути уважним. Навіть якщо гальмування попереду було раптовим, відповідальність лишається за водієм ззаду.

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Втім, є винятки. Якщо доведено, що водій попереду загальмував без потреби й спровокував аварію, відповідальність можуть покласти на нього. Такі інциденти часом кваліфікують як навмисні автопідстави, тому важливо мати відеореєстратор або викликати поліцію на місце події.

Щоб уникнути подібних ситуацій, експерти радять дотримуватися дистанції, не втрачати пильність і регулярно відпочивати в дорозі.

Раніше ми писали, що солодкий запах у авто може коштувати десятки тисячі гривень.