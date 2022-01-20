Дуже незвичайний світлофор встановили у Дніпрі: принцип роботи дивує

Тепер порушникам доведеться бути дуже уважними.

Набережна Перемоги у Дніпрі – дуже жвава магістраль. Кілометрова ділянка має кілька нерегульованих пішохідних переходів і лише один світлофор на вимогу. Тож, водії тут не соромляться натиснути на газ.

Як боролися з такими вітрогонами, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Аби приборкати гонщиків - тут встановили хитрий світлофор. Датчик фіксує швидкість авто і якщо вона вища за 50 кілометрів за годину – він вмикає червоний сигнал та показує водіям гнівний смайлик.

Заборонний сигнал горить лише кілька секунд – щоб водії зняли ногу з педалі газу. Після цього світлофор знову зеленішає. За даними міських чиновників, на день система спрацьовує від 100 до 300 разів.

Розташували його просто перед іншим світлофором невипадково - зроблено так щоб керманичі пригальмовували перед переходом.

Результати спостереження такі: лише за півгодини – понад два десятки порушників. Ледь не щохвилини розумний світлофор закриває рух для надто швидких водіїв.

Утім чимало автовласників - особливо місцевих - до "хитруна" вже звикли і просто його ігнорують. Але є й такі - які не хочуть чекати навіть кілька секунд. Вони не тільки пролітають на червоне - а ще й виїжджають через дві суцільні на зустрічку та створюють аварійну ситуацію.

Та все ж - користь від ноу хау є - констатують місцеві. Літунів тут стало менше. Тож експеримент можна вважати успішним. А це означає, що незабаром у Дніпрі з’являться ще кілька таких "гнівних світлофорів".

У Дніпрі встановили світлофор, який сам може вирішити, коли увімкнути червоне світло

Нагадаємо, що в Україні призупинений продаж електронного полісу автоцивілки: названо причини.