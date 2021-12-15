Дуже популярний електрокар у Китаї пройшов краштест: результат доволі передбачуваний

Автомобіль витримав зустрічний удар, але водій отримав серйозні поранення.
Пів мільйона автомобілів усього за 18 місяців, саме таку кількість невеличких електромобілів Wuling Hong Guang Mini продали у Китаї. Але тільки зараз людям стало цікаво, наскільки вони безпечні.
Ці сітікари дуже популярні у Китаї та розлітаються, наче гарячі пиріжки. Це не дивно, адже машина закриває усі транспортні потреби та у базовій комплектації коштує 4500 доларів (приблизно 121 500 грн). Про це повідомляє видання MSN.
Традиційно, коли автомобіль виходить на ринок, його тестують на безпеку і Wuling Hong Guang Mini не виключення. Його виставили на краш-тест проти іншого невеличкого електричного автомобіля.
Автомобілі розбивали зі швидкістю 64 км/год та зміщенням у 50%. Такий удар став критичним для опонента, кузов автомобіля було повністю знищено, тож про виживання тут точно не йдеться.
Wuling Hong Guang Mini показав себе краще, всі залишились живі, але не дуже здорові. Водій отримав серйозну травму ноги та голови, а пасажир трохи вдарився тулубом. Звісно, пошкодження некритичні, але на краштесті другий автомобіль був дуже маленький, тільки уявіть що б було, якби електромобіль потрапив у справжню аварію зі звичайним автомобілем. Найімовірніше, така ДТП стала би фатальною.
Тож китайським водіям треба бути дуже обережним. Адже трафік у Китаї досить жвавий, і краще не потрапляти на цьому малюку у аварію.
Нагадаємо, що нещодавно одразу дві моделі FIAT провалили краштести на безпеку.