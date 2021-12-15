Дуже популярний електрокар у Китаї пройшов краштест: результат доволі передбачуваний

Автомобіль витримав зустрічний удар, але водій отримав серйозні поранення.

Пів мільйона автомобілів усього за 18 місяців, саме таку кількість невеличких електромобілів Wuling Hong Guang Mini продали у Китаї. Але тільки зараз людям стало цікаво, наскільки вони безпечні.

Ці сітікари дуже популярні у Китаї та розлітаються, наче гарячі пиріжки. Це не дивно, адже машина закриває усі транспортні потреби та у базовій комплектації коштує 4500 доларів (приблизно 121 500 грн). Про це повідомляє видання MSN.

Традиційно, коли автомобіль виходить на ринок, його тестують на безпеку і Wuling Hong Guang Mini не виключення. Його виставили на краш-тест проти іншого невеличкого електричного автомобіля.

Автомобілі розбивали зі швидкістю 64 км/год та зміщенням у 50%. Такий удар став критичним для опонента, кузов автомобіля було повністю знищено, тож про виживання тут точно не йдеться.

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Wuling Hong Guang Mini показав себе краще, всі залишились живі, але не дуже здорові. Водій отримав серйозну травму ноги та голови, а пасажир трохи вдарився тулубом. Звісно, пошкодження некритичні, але на краштесті другий автомобіль був дуже маленький, тільки уявіть що б було, якби електромобіль потрапив у справжню аварію зі звичайним автомобілем. Найімовірніше, така ДТП стала би фатальною.

Тож китайським водіям треба бути дуже обережним. Адже трафік у Китаї досить жвавий, і краще не потрапляти на цьому малюку у аварію.

Нагадаємо, що нещодавно одразу дві моделі FIAT провалили краштести на безпеку.