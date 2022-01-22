Дуже рідкісні автомобілі виставлено на аукціон: французький гонщик розпродає власну колекцію

28 ідеальних Ferrari з невеликим пробігом виставили на продаж.

На аукціоні RM Sotheby's в Парижі незабаром будуть продавати 28 рідкісних Ferrari, які знаходились в особистій колекції французького гонщика Марселя Петижана.

Серед лотів є дуже цікаві та незвичайні моделі, які колекціонери з радістю заберуть до себе. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.

Це вже друга серія продаж від автогонщика. Два роки тому, він вже продав 100 автомобілів, але їх так багато, що лотів з легкістю і на третій розпродаж вистачить.

Марсель Петижан виступав в 60-х роках і особливої популярності на треку він не здобув, але пізніше він зробив кілька вдалих інвестицій та почав колекціонувати автомобілі. Одного часу він навіть думав відкрити власний музей, але розпочалася криза, потім пандемія, тож ідею довелося відкласти. Він почав продавати свої авто ще 2020 року, але на цей раз він виставив цілу колекцію Ferrari, всі 28 автомобілів знаходяться в ідеальному стані та майже без пробігу.

https://rmsothebys.com

Очолює виставлену на продаж колекцію - чудовий Ferrari 288 GTO 1985 випуску. Він коштує щонайменше 2,8 мільйона доларів. Це друга модель в історії Ferrari, яка має легендарні літери GTO, а тираж цієї моделі становив лише 272 одиниці. Пробіг автомобіля менше ніж 10 тисяч кілометрів.

Ще серед цікавих моделей з колекції Петижана можна побачити: відреставрований Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 року і Ferrari 250 GT/L Berlinetta 1964 року. Обидва оснащено 3,0-літровим двигуном Colombo V12 з коротким блоком і, безсумнівно, будуть продані щонайменше за мільйон кожен.

Як тільки новина про ці автомобілі з’явилась в мережі, колекціонери з усього світу приготували свої гаманці та чекають старту аукціону.

Нагадаємо, що сім’я гонщиків впродовж 65 років збирала колекцію унікальних автомобілів.