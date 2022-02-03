Автомобіль Mercedes-Benz "пішов із молотка" за майже сім мільйонів доларів: чим цікава модель

Автомобіль Mercedes-Benz "пішов із молотка" за майже сім мільйонів доларів: чим цікава модель

Таких машин залишилось дуже мало, саме тому ціна злетіла до небес.

На авторитетному аукціоні RM Sotheby's в Аризоні було продано рідкісний Mercedes-Benz 300SL з алюмінієвим кузовом. За автомобіль 1955 року було отримано рекордні 6 825 000 доларів.

Mercedes-Benz 300SL вважається одним з найкрасивіших автомобілів за всі часи автомобільної промисловості. Усього таких автомобілів було побудовано 1400 штук – 1371 зі сталевим кузовом і лише 29 з алюмінієвим. Саме тому за автомобіль розпочалася справжня боротьба. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Автомобіль який виставили на торги був 13-м із 24 алюмінієвих 300SL, які компанія зібрала 1955 року. Ще 5 аналогічних машин було виготовлено 1956 року. Автомобіль із шасі під номером 5500332 був замовлений офіційним дилером Mercedes-Benz із Касабланки Джозефом Ф. Векерле.

Цей 300SL мав класичний сірий колір кузова та цікавий комбінований салон з синього вінілу та габардину. Також покупець замовив деякі додаткові опції: швидкісний задній міст із передатковим відношенням 3.42, спідометр розмічений до 270 км/год та радіоприймач Becker.

https://rmsothebys.com

Автомобілі з лімітованої серії мають меншу вагу на цілих 95 кілограм. Насамперед цього вдалося досягти за рахунок використання алюмінію в кузові та плексигласу у всіх вікнах, крім лобового. Тож, автомобіль швидше розганявся та був більш маневрений.

Ще що не менш важливо, алюмінієва версія відрізнялася модифікованим мотором NSL зі спортивним розподільним валом, вищим ступенем стиснення, покращеною дросельною заслінкою та більш ефективною системою живлення.

За всі свої роки життя, автомобіль постійно змінює своїх власників. 1962 року він переїхав до США та постійно приймав участь в різних виставках та шоу. Всі Mercedes-Benz 300SL дуже бажані та рідкісні, а саме цей екземпляр можна назвати “єдинорогом”, їх залишилось дуже мало, а за цим авто постійно спостерігали і воно перебуває в ідеальному стані.

Нагадаємо, що ексклюзивний Mercedes-AMG незабаром з’явиться у дилерів.