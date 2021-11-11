Два мотори та запас ходу в 500 км: Subaru презентувала свій перший серійний електромобіль

Два мотори та запас ходу в 500 км: Subaru презентувала свій перший серійний електромобіль

Продаж цієї моделі розпочнеться в середині 2022 року.

Компанія Subaru випустила свій перший серійний електромобіль - Solterra .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Електрокар, який дуже нагадує новий автомобіль від Toyota, отримав від дизайнерів Subaru шестигранну фальш-решітку радіатора, а також вбудовані в передній бампер "протитуманки". Позаду моделі можна розрізнити тільки за графіком ліхтарів, однакових за формою, і шильдикам. Розмірність колісних дисків за замовчуванням – 18 дюймів, а за доплату запропонують 20-дюймові.

Subaru Solterra побудований на спеціальній електричній архітектурі e-TNGA, яку Toyota розробила разом із Subaru. Solterra має наступні габарити: 4 690 мм завдовжки, 1 860 мм завширшки, 1 650 мм заввишки. Колісна база налічує 2 850 мм. Заявлений дорожній просвіт – 210 мм.

media.subaru-global.com

У салоні Solterra широкий центральний тунель, а на передній панелі розташовані великий екран мультимедійної системи та цифрова "приладка". Також на знімках видно панорамний дах, на який можна замовити комплект сонячних батарей.

media.subaru-global.com

Перший електрокросовер Subaru пропонуватимуть у двох версіях – з одним та двома електромоторами. У передньопривідній модифікації один мотор, що видає 204 к.с., у повнопривідній - два сумарною віддачею 218 к.с. Для розгону 0-100 км/год Solterra необхідно 8,4 та 7,7 секунди залежно від версії.

Електромобіль Subaru Solterra 2022 комплектується літій-іонною батареєю ємністю 71,4 кВт/г. Вона здатна забезпечити 500 та 460 км шляху відповідно. Завдяки функції швидкого заряджання потужністю до 150 кВт електрокросовер можна зарядити від 0 до 80% всього за 30 хвилин.

Subaru Solterra стане на конвеєр наступного року, а в середині року марка планує розпочати продаж. Модель буде глобальною: окрім рідної Японії, її виведуть на ринки Європи, Китаю, США та Канади. Вартість Subaru Solterra повинна стати відома на презентації.

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