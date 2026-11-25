Як розморозити примерзлі двірники й не пошкодити склоочисники / © Фото з відкритих джерел

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Примерзлі до лобового скла двірники після морозної ночі можуть затримати водія на кілька хвилин, а спроби прискорити процес гарячою водою чи силою їх відірвати здатні обернутися пошкодженнями. Найкраще поєднати звичайний обігрів скла, спеціальний автомобільний розморожувач і правильний спосіб очищення.

Про це пише Pasja Motoryzacja.

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Як розморозити примерзлі двірники

Перед запуском двигуна перевір, чи вимкнені склоочисники, зокрема автоматичний режим. Якщо щітки примерзли, спроба ввімкнути їх може пошкодити гуму або механізм приводу. RAC застерігає від використання двірників, доки вони повністю не відтануть.

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Запусти двигун та направ теплий потік повітря на лобове скло. Якщо автомобіль обладнаний підігрівом заднього скла та дзеркал, також увімкни ці функції. Поки скло прогрівається, прибери сніг м’якою щіткою. Автомобільна асоціація The AA радить скористатися скребком і спеціальним розморожувачем, щоб прибрати залишки криги зовні.

Коли лід навколо щіток розм’якне, обережно відділи їх від скла. Переконайся, що гумові елементи та рухомі з’єднання звільнилися від криги. Лише після повного очищення скла й перевірки щіток можна вмикати склоочисники.

Чого не можна робити з примерзлими склоочисниками

Не намагайся відірвати двірники силою, стукати ними об скло або змушувати механізм рухатися за допомогою перемикача. Так можна порвати гуму, погнути каркас щітки або пошкодити мотор. Також не варто відколювати лід металевими предметами чи проводити скребком безпосередньо по гумовій частині. Mercedes-Benz застерігає від жорстких скребків, адже навіть дрібні частинки під їхнім лезом можуть залишити подряпини на склі.

Не поливай лобове скло гарячою чи теплою водою. Через різкий перепад температур на ньому можуть з’явитися тріщини, особливо якщо вже є відколи. Крім того, вода на морозі швидко замерзає, утворюючи нову крижану кірку та знову блокуючи щітки. The AA пояснює, що навіть ледь тепла вода може спричинити пошкодження скла через температурний перепад.

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Як захистити двірники від примерзання

Щоб склоочисники не примерзали за ніч, перед паркуванням перевір, чи вимкнені вони та автоматичний режим. Лобове скло можна накривати спеціальним захисним чохлом або екраном, який перешкоджає утворенню криги. За наявності гаража взимку краще залишати автомобіль там.

Деякі водії на ніч піднімають щітки, щоб вони не торкалися скла. Однак спершу потрібно перевірити інструкцію до автомобіля: в окремих моделях для цього передбачене спеціальне сервісне положення двірників. Звичайне підняття щіток може бути небажаним або призвести до пошкодження капота.

Перед зимою також перевір стан гумових елементів склоочисників. Якщо вони затверділи, потріскалися або залишають смуги, щітки варто замінити. Не забувай і про зимову рідину склоомивача, розраховану на температуру, за якої експлуатується автомобіль.

Як уникнути обмерзання скла наступного ранку

Щоб не витрачати час на очищення автомобіля від льоду щоранку, лобове скло можна накрити сухим рушником або спеціальним чохлом і зафіксувати краї двірниками. Такий захист скла на ніч допомагає зменшити утворення криги, а якщо є гараж, краще залишати машину саме там.

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Окремої уваги потребують склоочисники: примерзлу гуму легко пошкодити, якщо спробувати відірвати її від скла силою. Перед запуском двигуна варто перевірити перемикач двірників і вимкнути автоматичний режим, а самі щітки розморожувати без різких рухів, дочекавшись, поки лід навколо них розтане.

Перед морозами також слід перевірити обігрівач і систему обдування скла, замінити літню рідину склоомивача на зимову та оглянути щітки. Ці пункти входять до чекліста підготовки автомобіля до зими, адже від справності цих систем залежить видимість і безпека під час зимових поїздок.

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