Дивний дорожній знак із "крилатим авто": що він означає

Дорожній знак із «крилатим авто» / © Фото з відкритих джерел

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Незвичний дорожній знак із зображенням автомобіля з «крилами» на синьому тлі часто дивує водіїв, які подорожують Європою. Такий символ можна побачити на автомагістралях Бельгії та Нідерландів — і має він цілком практичне значення.

Про це пише Ampercar.

Йдеться про інформаційний знак типу GIII, який попереджає про небезпеку аквапланування. «Крила"символізують бризки води з-під шин — це графічне уособлення потенційної втрати зчеплення з дорогою під час дощу.

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Що таке аквапланування і чому воно небезпечне?

Аквапланування — це явище, коли колесо автомобіля втрачає контакт із дорожнім покриттям через шар води. Протектор шини не встигає виводити надлишок рідини, і авто буквально «пливе» поверхнею. У цей момент керованість повністю зникає, що може призвести до аварії.

Такі ситуації найчастіше трапляються під час сильних дощів або одразу після них. Тому європейська поліція неодноразово закликала водіїв зменшувати швидкість у дощову погоду та бути особливо уважними до дорожніх умов.

Чому такого знака немає в Україні?

В українському дорожньому законодавстві немає окремого знака для аквапланування. Водії орієнтуються на загальний попереджувальний знак 1.15 «слизька дорога», який хоч і не вказує прямо на воду, але сигналізує про зниження зчеплення, зокрема й через вологу.

Хоча дорожні знаки у Європі поступово уніфікують та стандартизують, у різних країнах досі зберігаються локальні відмінності, які можуть викликати плутанину у мандрівників. Якщо ви подорожуєте автомобілем за кордоном, не ігноруйте незнайомі дорожні знаки — навіть якщо вони мають дивний вигляд. Часто за нестандартним зображенням ховається критично важлива інформація для безпечного руху.

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До слова, раніше повідомлялося, що на дорогах Німеччини з’явився новий знак, схожий на радіаційну небезпеку. Його офіційна назва — орієнтирний знак цифрового випробувального поля на автобані.