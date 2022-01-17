Екологічні новації: у Мексиці безкоштовно видають напрокат велосипеди

Все що треба для безкоштовної аренди велосипеда - наявність паспорта.

Пандемія неабияк вплинула на життя Мексиканців. Більшість з них просто відмовилася від громадського транспорту і пересіли на двоколісний, а це в свою чергу, спровокувало стрімкий розвиток велоінфраструктури.

Те що дійсно одразу вражає, що тут люди спортивні і скрізь багато людей на велосипедах. Як працює незвична система, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Тут вам і окремі велосмуги, спеціальні світлофори та навіть парковки в метро. Найкращий приклад велоінфраструктури – доріжка через перехрестя зеленого кольору, де велосипедист може проїжджати через головну дорогу і їхати собі далі. Окрім розвиненої велоінфраструктури - в Мехіко й дуже багато точок прокату. Деякі з них - взагалі безкоштовні.

Вже кілька років працює система, за якою ви можете приїхати на велопрокат і взяти безкоштовно велосипед на три години. Головне - мати з собою паспорт. На відміну від України - велосипедистів тут сприймають як повноцінних учасників руху.

В Мехіко з повагою ставляться до водіїв двоколісників. Нещодавно був випадок, коли людина їхала центральною дорогою і там ще не було велодоріжки. Тоді один з водіїв притримав весь натовп, щоб вона могла перелаштуватися на правий бік, там де вже без проблем можна їхати.

Ба більше - на велосипедах активно пересувається й місцева поліція. План міської мобільності, ухвалений в Мехіко ще 2014 року, поставив інтереси пішоходів та велосипедистів на вершину піраміди пріоритетів. Тому не дивно, що велосипедисти в місті почуваються дуже комфортно.

Така велосипедизація рятує екологію Мехіко - вважають міські чиновники. Ця тема для міста, де щодня їздять 6-ть мільйонів авто - надзвичайно актуальна.

Стрімкий розвиток велосипедної інфраструктури у Мексиці: ровер можна взяти напрокат безкоштовно

Нагадаємо, що у Лондоні заборонили електросамокати та моноколеса.