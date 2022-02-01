Ексклюзивний Mercedes-AMG незабаром з’явиться у дилерів: чим цікава новинка

Автомобіль має потужний двигун та спортивну підвіску.

Компанія Mercedes відкрила продажі нового Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Фанати бренду зможуть придбати модифікований автомобіль, пофарбований в колір hell mango.

Хоч автомобіль дуже потужний та “заточений” під спорт, але він має традиційне компонування та четверо дверцят. Про це компанія Mercedes-Benz повідомила на своєму офіційному сайті.

Коли автомобіль будували, інженери намагалися зробити його більш сучасним. Тому його не оминула електрифікація. Під капотом GT 63 S E Performance можна побачити гібридну установку. Там розмістили V8 на 4 літри, який у парі з електромотором видає 843 кінські сили та 1400 Нм крутного моменту.

До першої сотні автомобіль вистрілює за 2.9 секунд, а ось для 200 км/год машині знадобиться 10 секунд. Автовиробником було вирішено обмежити електронним блоком на відмітці 316 км/год. Серед штатних опцій є регульований запобіжний клапан, який відповідає за демпферне зусилля окремо для кожного колеса.

Для того, щоб автомобіль впевнено себе відчував у поворотах, його оснастили спеціальною пневматичною підвіскою AMG RIDE CONTROL+, а їй на допомогу працює повний привід. Коли автомобіль швидко розганяється, він має добре гальмувати. Тому тормозна система керамічна. Щоб отримати таке авто, новому власникові доведеться сплатити 196 900 євро (приблизно 6 103 900 грн).

Нагадаємо, що оновлена версія культового Mercedes-Benz викликала шалений попит на ринку.