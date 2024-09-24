Експерт назвав 5 поширених звичок водіїв, які шкодять авто

Зокрема, як для нових, так і для старих авто небезпечними є поїздки з майже порожнім паливним баком.

Підтримання автомобіля в належному технічному стані здається простою справою. Однак водії часто не звертають уваги на шкідливі звички, які можуть негативно вплинути на стан машини.

Про це розповів експерт порталу ampercar.com.

Однією зі шкідливих звичок водіїв є поїздки з майже порожнім паливним баком, коли вже загоряється індикатор низького рівня палива. Досвідчені водії знають, що це небезпечно як для нових, так і для старих авто. Недостатня кількість палива може призвести до перегріву паливного насоса або потрапляння осаду в паливну систему, що може викликати серйозні несправності.

Ще одна поширена помилка – звичка багатьох водіїв, особливо тих, хто користується автомобілями з механічною коробкою передач, постійно тримати ногу на педалі зчеплення. Це призводить до прискореного зносу зчеплення, що зрештою потребуватиме дорогого ремонту.

Багато водіїв під час паркування намагаються під'їхати якомога ближче до бордюру. Однак часті контакти з бордюром можуть пошкодити шини. Хоча поодинокі випадки не завдадуть великих проблем, регулярні зіткнення можуть спричинити утворення мікротріщин, що прискорює зношування шин.

Також не варто нехтувати використанням стоянкового гальма. Хоча в машинах з автоматичною коробкою передач є режим "паркування", а в моделях з механічною коробкою достатньо залишити авто на передачі, використання стоянкового гальма особливо важливе на схилах, щоб уникнути зайвого навантаження на трансмісію.

І остання порада: не забувайте прогрівати двигун перед початком руху. Ігнорування цього правила може призвести до прискореного зношування двигуна, що з часом потребуватиме значних витрат на ремонт.

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