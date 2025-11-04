Експерт назвав 9 розкішних авто, які не варті своїх грошей

Авто / © Pixabay

Слід розуміти, що не всі елітні моделі виправдовують свою вартість. Особливо зважаючи на витрати на обслуговування.

Про це розповів автомобільний експерт Алекс Блека, пише GoBankingRates.

«Люксові машини можуть бути приводом для гордості, але лише небагато з них справді варті тих грошей» , — каже експерт.

Він назвав дев'ять моделей, від купівлі яких краще утриматись.

Maserati Ghibli

Ціна: від $110 995 до $166 495

Італійський седан вражає дизайном – від характерних фар до фірмового тризубу на решітці радіатора. Але, за словами Блека, під елегантним кузовом ховаються серйозні проблеми з надійністю.

«Запчастини коштують нечуваних грошей, а техобслуговування накопичується швидко», — пояснив він.

Land Rover Range Rover

Ціна: від $112 250 до $240 850

"Range Rover - оригінальний розкішний позашляховик, проте старіші моделі мають низку недоліків. І хоча цей автомобіль британського виробництва відомий своєю вражаючою керованістю, навіть позашляховою, старіші моделі мають значні недоліки", - зазначив експерт

Так, з часом у них виходить з ладу електроніка, підвіска і часто трапляються витікання олії.

Експерт додавши: утримання цього авто на тривалій дистанції спустошує гаманець.

BMW 7 Series

Ціна: від $98 475 до $123 575

Седан вражає технологічністю: сенсорна панель, система з 31-дюймовим 8K-екраном для пасажирів та сучасне керування. Але високі технології мають і зворотний бік.

«Електроніка ламається, підвіска зношується, а ремонт – космічно дорогий. Після закінчення гарантії витрати різко зростають», — наголосив фахівець.

Cadillac Escalade

Ціна: від $93 695 до $170 595

Популярний серед знаменитостей позашляховик, за словами Блека, не вартий таких грошей.

"Це просто Chevrolet Tahoe з іншим логотипом - ви переплачуєте за бренд", - зазначив Блек.

Крім того, надійність Escalade залишає бажати кращого

Jaguar XF

Ціна: від $51 075 до $54 775

Незважаючи на привабливий дизайн і комфорт, Jaguar XF має ряд проблем із коробкою передач, електронікою та дорогими ремонтами.

«З часом це перетворюється на невдалу інвестицію», — говорить експерт.

Mercedes-Benz S-Class

Ціна: від $118 900 до $129 750

Флагманський седан Mercedes вирізняється розкішшою персоналізацією, але старіші моделі стають дорогими в обслуговуванні.

"З віком у S-Class часто виходить з ладу пневмопідвіска, а складна електроніка тягне за собою високі витрати", - пояснив Блек.

Audi A8

Ціна: $93 295

«Просторий розкішний седан, повнопривідне шасі якого керує ним мрією навіть на звивистих дорогах, — це комфортний та стильний автомобіль», — визнає автоексперт.

Але його ненадійність, додає він, робить утримання надто дорогим.

Porsche Cayenne

Ціна: від $80 850 до $197 950

Потужний і динамічний SUV, проте ранні моделі Cayenne відомі проблемами з двигуном та високими витратами на обслуговування.

«Після покупки витрати лише зростатимуть», — зауважив експерт.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Ціна: від $81 855 до $89 025

Італійський спортивний седан із двигуном V6 виглядає ефектно та дарує захоплюючі емоції за кермом. Але він має репутацію ненадійного авто.

«Гарний ззовні, але зіпсований постійними комп'ютерними збоями та дорогими ремонтами», — каже Блек.

Отже, експерт радить покупцям зважати не лише на престиж марки, а й на реальні витрати на обслуговування. Вони можуть зробити «розкіш» надто дорогою у довгостроковій перспективі.

