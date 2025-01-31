Експерт пояснив, як правильно налаштувати дзеркала в автомобілі

Правильно налаштовані дзеркала заднього виду в автомобілі значно знижують ризик аварій, скорочуючи сліпі зони. Експерти пояснили, як це зробити.

Про це повідомило видання Твоя машина.

Перед тим, як налаштовувати дзеркала, водій має правильно розташуватися в кріслі: відрегулювати його висоту, кут нахилу спинки та рульову колонку. Тільки після цього можна переходити до регулювання дзеркал. Ось кілька порад, як правильно відрегулювати дзеркала для максимальної видимості:

Бічні дзеркала повинні бути налаштовані так, щоб з водійського сидіння було видно крила автомобіля і ручки задніх дверей. При цьому, близько 60% дзеркала має займати дорога, а решта – кузов автомобіля. Вертикально дзеркало повинно відображати проїжджу частину на три чверті.

повинні бути налаштовані так, щоб з водійського сидіння було видно крила автомобіля і ручки задніх дверей. При цьому, близько 60% дзеркала має займати дорога, а решта – кузов автомобіля. Вертикально дзеркало повинно відображати проїжджу частину на три чверті. Салонне дзеркало виставляється по центральній лінії заднього скла. Воно має показувати нижню кромку скла та краї підголівників, а горизонт має бути в нижній частині дзеркала. Бічні стійки повинні бути симетрично розташовані по краях.

виставляється по центральній лінії заднього скла. Воно має показувати нижню кромку скла та краї підголівників, а горизонт має бути в нижній частині дзеркала. Бічні стійки повинні бути симетрично розташовані по краях. Перевірка налаштування: правильне налаштування дозволяє силуету пішохода плавно "перетікати" з одного дзеркала в інше, коли він проходить на відстані двох метрів від автомобіля.

Для поліпшення огляду та зменшення сліпих зон можна використовувати асферичні дзеркала або додаткові сферичні. Також варто подумати про встановлення камери заднього виду, яка часто йде в комплекті з відеореєстратором.

Раніше ми писали, чому автомобіль вібрує на холостому ходу.

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