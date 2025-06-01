Експерт розкрив простий автолайфгак, який може заощадити водіям 30 тисяч гривень

Автомобіль / © Pixabay

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Британські експерти розкрили простий автомобільний трюк, який може заощадити водіям влітку. Автомобільні спеціалісти поділилися порадою напередодні літа, коли підвищення температури може спричинити додаткові витрати для власників авто.

Про це пише видання Daily Express.

Тепер експерти компанії 1dot пояснили, що можна зробити, щоб авто було у хорошому стані впродовж теплих місяців. Коли температура підвищується, тиск у шинах також зростає — і це може призвести до їх вибуху, якщо вони вже наближені до межі допустимого тиску.

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Хоча ситуація, коли одночасно лопають усі чотири шини, трапляється рідко, це може коштувати водіям у середньому £590 (31 270 грн)

Проте є кілька простих кроків, які допоможуть знизити ризик неприємностей.

Першою рекомендацією експертів є перевірка тиску в шинах вранці, коли вони ще холодні. Саме тоді слід дотримуватись рекомендованих показників виробника.

Якщо зранку немає часу, радять залишити авто у тіні та перевірити тиск через кілька годин після останньої поїздки, щоб шини встигли охолонути.

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Ще одна важлива порада — не перекачувати шини, намагаючись зберегти тиск довше. Насправді це дасть зворотний ефект і збільшить ризик вибуху шин у спеку.

Експерти радять підтримувати правильний тиск у шинах, не перекачуйте їх і перевіряйте показники регулярно — це допоможе уникнути серйозних витрат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україні від 27 травня почали діяти оновлені правила для водіїв.