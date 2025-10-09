Експерт розповів, як насправді вигідніше заправляти авто

АЗС / © pixabay.com

Кожен водій хоч раз замислювався, як краще заправляти авто: на певну суму, точну кількість літрів чи «до відсічення»? Експерт розставив крапки над «ї» у цій вічній суперечці.

Про це пише UA.Motors.

Раніше водії віддавали перевагу заправці по літрах через технічні особливості старих колонок, які часто «недоливали» по 300-500 мл пального. Однак, за словами експерта, сьогодні ця проблема практично зникла. Сучасне обладнання на АЗС має високу точність, і похибка зазвичай не перевищує 50 мл, що робить втрати мінімальними. Таким чином, страх «недоливу» при заправці по літрах сьогодні є радше міфом.

Цікавий нюанс виникає при спробі заправитись на конкретну суму, наприклад, 500 гривень. Оскільки ціна за літр пального рідко буває цілим числом (наприклад, 58,79 грн/л), при розрахунках можуть «губитися» копійчані залишки. В результаті водій може отримати трохи менший об’єм палива, ніж очікував, хоча різниця буде незначною.

Багатьох водіїв дивує, чому при офіційній ємності бака у 50 літрів колонка показує, що в нього вмістилося 52 літри. Експерт пояснює це двома причинами.

Складна форма бака: Автовиробники вимірюють ємність за спрощеними схемами, не враховуючи всі вигини та нерівності. Складна форма паливного бака дозволяє вмістити кілька додаткових літрів, не врахованих у документації.

Температура пального: Холодне паливо має більшу щільність, тому займає менший об’єм. Отже, в холодну пору року в бак фізично може вміститися трохи більше літрів.

Якщо ж перевищення норм значне, варто звернутися до персоналу АЗС і попросити перевірити точність колонки за допомогою спеціальної мірної колби, яка має бути на кожній станції.

Загалом, фінансова різниця між усіма способами заправки на перевірених АЗС є мінімальною. Вибір залежить виключно від особистих звичок та фінансових можливостей водія в конкретний момент. Немає єдиного «найвигіднішого» способу — кожен обирає те, що зручніше саме йому.

