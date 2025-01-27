На якій швидкості авто витрачає найменше палива: експерт розповів

Експерти наголошують, що дотримання рекомендацій може не лише заощадити ваші кошти, але й продовжити термін служби автомобіля.

Ціни на пальне змушують водіїв шукати способи економії. Один із ключових факторів, який впливає на витрату палива – це швидкість руху.

За словами експертів, оптимальна швидкість, за якої двигун працює найбільш ефективно, становить 75 кілометрів на годину. Саме на цій швидкості паливо витрачається мінімально, пише "АвтоПілот".

Звісно, у міських умовах підтримувати таку швидкість складно через обмеження та щільний трафік. Однак на заміських трасах можна спробувати дотримуватись цієї швидкості, щоб перевірити, чи справді витрати зменшаться.

Інші поради для економії пального:

Зменшення навантаження. Уникайте зайвих речей у багажнику, які додають вагу авто та збільшують витрати.

Плавна їзда. Різкі прискорення та гальмування значно підвищують витрату пального. Намагайтеся їхати передбачувано.

Якісне пальне. Попри вищу ціну, воно забезпечує ефективну роботу двигуна та економію в довгостроковій перспективі.

Своєчасне обслуговування. Регулярна діагностика та ремонт несправностей допомагають знизити витрати палива.

Експерти наголошують, що дотримання цих рекомендацій може не лише заощадити ваші кошти, але й продовжити термін служби автомобіля.

Нагадаємо, що на початку лютого українські автолюбителі можуть розраховувати на стабільність цін на пальне. За даними аналітиків, значних коливань вартості бензину, дизеля та зрідженого газу на автозаправках найближчим часом не очікується.