Експерти назвали декілька ознак вживаного автомобіля, через які краще відмовитися від його купівлі

Усе це допоможе уникнути значних проблем.
Фахівці дали автомобілістам декілька порад щодо обрання машини з пробігом.
Як відомо, у 2021 році як ніколи стала актуальною купівля вживаного автомобіля. По-перше, тому що нових машин у салонах практично немає, а по-друге, ціни на них зростають з кожним днем. Саме тому експерти й назвали декілька ознак вживаного автомобіля, через які краще відмовитися від його купівлі, передає AmperCar.
По-перше, варто загнати машину на підйомник і подивитися на неї знизу — гнилі пороги або лонжерони, головна причина, через яку варто відмовитися від покупки такого авто. Величезна кількість шпаклівки або тонкий метал кузова теж свідчать про "втому" автомобіля.
Неправильно виставлені кути коліс – ознака серйозного ДТП, а димлячий мотор, хрустка або дьоргаюча коробка – ознака швидкого і дорогого ремонту. Нарешті, в разі купівлі вживаної машини слід перевіряти її історію — нерідкі випадки, коли на продаж виставляється відновлений після серйозного ДТП автомобіль.
З обережністю фахівці рекомендують ставитися до машин з відрізаними каталізаторами – це вірна ознака "тюнінгу" і того, що з машиною поводилися не завжди ласкаво, та й згідно із законом експлуатація такого авто заборонена. Зрозуміло, брати машину після того, як вона відпрацювала у таксі, також не варто.
Раніше розповідалося про те, що в Україні на 25-30% підстрибне вартість вживаних автомобілів.