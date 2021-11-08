Експерти назвали декілька ознак вживаного автомобіля, через які краще відмовитися від його купівлі

Експерти назвали декілька ознак вживаного автомобіля, через які краще відмовитися від його купівлі

Усе це допоможе уникнути значних проблем.

Фахівці дали автомобілістам декілька порад щодо обрання машини з пробігом.

Як відомо, у 2021 році як ніколи стала актуальною купівля вживаного автомобіля. По-перше, тому що нових машин у салонах практично немає, а по-друге, ціни на них зростають з кожним днем. Саме тому експерти й назвали декілька ознак вживаного автомобіля, через які краще відмовитися від його купівлі, передає AmperCar.

По-перше, варто загнати машину на підйомник і подивитися на неї знизу — гнилі пороги або лонжерони, головна причина, через яку варто відмовитися від покупки такого авто. Величезна кількість шпаклівки або тонкий метал кузова теж свідчать про "втому" автомобіля.

Неправильно виставлені кути коліс – ознака серйозного ДТП, а димлячий мотор, хрустка або дьоргаюча коробка – ознака швидкого і дорогого ремонту. Нарешті, в разі купівлі вживаної машини слід перевіряти її історію — нерідкі випадки, коли на продаж виставляється відновлений після серйозного ДТП автомобіль.

З обережністю фахівці рекомендують ставитися до машин з відрізаними каталізаторами – це вірна ознака "тюнінгу" і того, що з машиною поводилися не завжди ласкаво, та й згідно із законом експлуатація такого авто заборонена. Зрозуміло, брати машину після того, як вона відпрацювала у таксі, також не варто.

Раніше розповідалося про те, що в Україні на 25-30% підстрибне вартість вживаних автомобілів.

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