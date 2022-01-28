Експерти назвали найдорожчий автомобільний бренд цього року

Toyota вдалося зберегти свої минулорічі позиції.

Компанія Toyota стала найдорожчою автомобільною компанією. На сьогодні автомобільний бренд коштує 64,3 мільярда доларів.

Аналітична компанія Brand Finance щороку випускає рейтинг найдорожчих компаній світу. Цього року Toyota вдалося утримати 12 місце у цьому топі, таким чином отримавши лідерство серед автомобільних компаній.

Так само, як і минулого року, відразу за Toyota слідує Mercedes-Benz з капіталізацією у 60,8 мільярда доларів. Третьою серед автокомпаній стала Tesla, її оцінюють у 46 мільярдів доларів.

Tesla вдалося обійти Volkswagen, який опустився в загальному списку з 26 на 33 місце і став четвертим серед найдорожчих автомобільних компаній з ціною у 41 мільярд доларів. Останньою в п’ятірці стала компанія Mitsubishi, вона займає 37 місце з показником у 39,7 мільярда доларів.

Далі у рейтингу вже знаходяться німці - BMW з показником 37,9 мільярда доларів та Porsche ціною 33,7 мільярда доларів. Крім них, серед топових автовиробників є такі: Honda, Ford та маловідома на наших дорогах TATA. Минулого року всі вони займали більш вигідні позиції у рейтингу.

Також Toyota отримала ще одну перемогу, вже на “віртуальному ринзі”. За даними агентства Compare The Market, японська компанія стала найпопулярнішим брендом в інтернеті. Експерти підрахували всі запити в пошуковій системі Google і Toyota обігнала своїх конкурентів у 47-ми країнах.

Нагадаємо, Toyota показала свій найбільший оновлений позашляховик: що цікавого в новинці.