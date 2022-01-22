Експерти назвали найпопулярніші автомобілі 2021 року: виділено 12 країн

Автомобільний світ кожної країни унікальний.

Кожна країна по своєму унікальна, тому не дивно, що у людей різний смак на автомобілі. В залежності від місцевого ландшафту, водії обирають авто, на яких їм зручніше буде їздити.

Експерти з видання Motor1, зібрали статистику зі своїх 12 редакцій по всьому світу та виділили автомобільних переможців у кожній країні.

Ось, наприклад, у США беззмінно віддають перевагу пікапам. У цій країні люди люблять все велике. Тому пікап ідеально підходить до їх стилю життя. Заїхали у гіпермаркет, накупили величезні пакунки їжі, заскочили у будівельний магазин і спокійно поїхали додому. Найпопулярнішим пікапом став - Ford серії F з результатом 726 000 автомобілів.

automotonews.ru

Наступний ринок –Росія. Тут також все без змін, люди віддають перевагу дешевому народному автомобілю – LADA Vesta. Цих авто було продано 113 698 екземплярів. Людей не хвилює низька якість та застарілі технічні характеристики, найголовніше, щоб цінник був доступний.

iXBT

Бразилія – країна контрастів. Дивлячись на їх затишні вулиці та веселий ритм життя, ніколи не подумаєш, що водії тут люблять пікапи. Та звісно, пікап незвичайний, а компактний Fiat Strada, який продали тиражом у 109 107 авто.

www.drive.ru

Французи без сюрпризів – вони обирають Peugeot 208, за 2021 рік вони придбали 88 037 автомобілів. Та це не дивно, адже у них Peugeot це вітчизняний автомобіль, який коштує не багато, має гарний дизайн та просто таки напханий різними опціями. Тож, навіщо переплачувати за різні бренди, коли прямо “під боком” є непоганий варіант.

auto.ru

В Німеччині панує Volkswagen, який повністю виправдав свій титул “народного автомобіля”. Тут найбільшою популярністю користується саме модель GOLF, їх придбали 91 621 автомобіль. Машина невелика, надійна та досить економна. Також, за рахунок невеликого об’єму за неї не треба платити великий податок.

motor1.com

Італійці не зраджують своїм ідеалам. Будучи батьківщиною таких марок як, Ferrari, Lamborghini та Maserati, тамтешні водії обирають звичайний Fiat Panda. Цих практичних малюків купили 112 298 автомобілів. Машини дуже зручні, надійні та мають просторий салон і при цьому коштують дуже не багато. Тому звичайні італійці на повсякдень віддають перевагу Fiat.

autocentre.ua

Індонезійці можна сказати – однолюби. Цілих 15 років вони обирають компактний паркетник Toyota Avanza. За минулий рік їх було продано 66 109 автомобілів. Автомобіль великий, красивий та потужний, також не треба забувати про легендарну надійність Toyota. Після того, як японці створили нове покоління Avanza, індонезійці знову в неї закохалися.

MMR

Туреччина через статус курортної країни багато зусиль вклала в готелі, пляжі та звісно в систему служби таксі. Тому тут на дорогах можна зустріти багато невеликих бюджетних седанів. Та найулюбленіший – це Fiat Egea, на європейському ринку відомий як, Tipo. За 2021 рік таких авто було продано 49 698 авто.

drive2.ru

Велика Британія славетна своїми великими податками та щільним трафіком. Якщо вам треба потрапити до Лондона, то краще взагалі залишити авто та піти пішки. Та все ж таки, британці обрали для себе ідеальне авто для поїздок містом - Vauxhall Corsa, яких продали 40 914 авто. На нашому ринку – це Opel Corsa. Машина невелика, економічна та проста в обслуговуванні – ідеальний варіант для міста.

today.ua

Аргентинці також не люблять переплачувати за зайвий простір та люксовий бренд. Тому тут все просто - Fiat Cronos з результатом у 37 435 автомобілів. Звісно, авто не надто привабливе чи швидке, але зі своїми прямими функціями справляється без проблем.

motor1.com

Іспанці обирають Seat. Найбільше їм припала до душі модель – Arona, 21 946 автомобілів за 2021 рік. Цей паркетник дебютував у 2017 році і з тих пір ще не отримав великих оновлень, але непогана лінійка двигунів та гарний дизайн подобається багатьом людям.

autocentre.ua

Угорці, де колись давно народився всім відомий “Ікарус”, обирають для себе автомобілі марки Suzuki. Найпопулярніший – Suzuki Vitara з показником 8 349 авто. Цей невеличкий кросовер коштує не надто багато але при цьому має непогану надійність та доволі серйозне оснащення.

www.drom.ru

Нагадаємо, що нещодавно експерти назвали найпопулярніші кольори нових легкових авто на українському ринку.