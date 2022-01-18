Експерти назвали найпопулярніші кольори нових легкових авто на українському ринку: які моделі є лідерами

Експерти назвали найпопулярніші кольори нових легкових авто на українському ринку: які моделі є лідерами

Українці віддають перевагу білим автомобілям. В більшості брендів саме цей колір найдешевший.

Як і раніше, лідером на українському ринку серед нових автомобілів став – білий колір. Кожен третій із зареєстрованих у 2021 році нових авто був саме у цьому кольорі.

Наступним за популярністю стали автомобілі у сірому кольорі. Їх нараховується 28%. Про це на своєму сайті повідомляє Укравтопром.

Класичний чорний колір обрали 15% людей. І серед нових авто цей результат на третьому місці. Четверте місце займає- синій з результатом у 9%. А останній колір, який потрапив у п’ятірку переможців – коричневий, його обирає 6% покупців.

Серед нових автомобілів у білому кольорі, покупці обирають RENAULT Duster. Щодо сірого кольору, то тут віддають перевагу популярному кросоверу KIA Sportage. Чорному кольору дістався дуже надійний позашляховик TOYOTA Land Cruiser Prado. Лідером серед синіх автомобілів також став KIA Sportage. А ось коричневим покупці обирають найчастіше новий NISSAN X-Trail.

Та треба зауважити, що в наші часи автомобільної кризи та дефіциту нових авто, покупцям доводиться забирати ті автомобілі, які є в наявності незважаючи на комплектацію та колір. Тому в будь-який момент статистика може змінитися в неочікуваний бік.

https://ukrautoprom.com.ua

Нагадаємо, що нещодавно назвали найпопулярніші автомобільні кольори 2021 року