Експерти назвали найпопулярніший електромобіль на Батьківщині "зелених" машин

Tesla Model 3 займає найбільшу частку на автомобільному ринку Норвегії.

Норвегія планує стати першою державою, де відмовляться від автомобілів з традиційними двигунами. Саме тому 65% проданих автомобілів у 2021 році – електромобілі.

Найпопулярніший електрокар серед жителів Норвегії – Tesla Model 3. Про це повідомляє видання Reuters.

В Норвегії живе 5.4 мільйона осіб і саме, ця країна має найвищу частку електрифікації у всьому світі. Місцева влада, для того, щоб мотивувати своїх людей купляти автомобілі з нульовими викидами, звільнила електрокари від податків, які збирають з власників традиційних авто. Вважається, що податкова квота, допоможе збільшити кількість продажів електромобілів до 80%.

Продажі автомобілів 2021 року зросли на 25% до рекордних – 176 276 авто, серед них більша половина має електричні двигуни. Ця частка виросла з 54%, які були 2020 року.

Незважаючи на те, що сама Норвегія не така вже і велика, але саме там більшість компаній, які випускають електрокари намагаються закріпитися на ринку. Такі серйозні гравці, як китайська Nio та дочірня компанія Volvo – Polestar покладають на Норвегію великі надії.

2021 року саме Tesla займала 11.6% від загального ринку, що зробило її брендом номер один у Норвегії. Компанії Ілона Маска навіть вдалося випередити попереднього лідера – Volkswagen, який раніше займав 9.6%.

Звісно, керівництво країни сподівається, що вони зможуть у поточному році підняти показник електрокарів до 80%, але автомобільна криза та проблеми з поставками нових авто може значно загальмувати цей процес.

Нагадаємо, що британці назвали найкращі електромобілі на ринку 2022 року.