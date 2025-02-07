Експерти назвали п’ять проблемних німецьких автомобілів, яких варто уникати

Німецькі автомобілі відомі своєю якістю, але не всі моделі є бездоганними. Експерти та механіки назвали п’ять моделей, які можуть спричинити значні проблеми для власників.

Про це повідомило видання Автотема.

Volkswagen Golf GTI

Цей автомобіль має часті несправності з двигуном та коробкою передач, що може призводити до великих витрат на ремонт. Також водії часто стикаються з проблемами керованості.

Volkswagen Golf GTI

Porsche Cayenne GTS

Хоча цей кросовер і належить до преміумсегмента, він має слабку трансмісію та вразливий двигун. Запчастини для цього автомобіля дорогі і не завжди доступні.

Porsche Cayenne GTS

Mercedes-Benz CLC

Найчастіше власники стикаються з проблемами в роботі гальм та застрягання важеля перемикання передач. Такі несправності, зазвичай, вдається усунути лише в офіційному сервісі, що значно збільшує витрати на ремонт.

Mercedes-Benz CLC

Audi RS6

Як зазначають експерти, цей автомобіль можна придбати за досить прийнятною ціною на вторинному ринку. Попередні власники нерідко відмовляються від авто через високі витрати на утримання. Зокрема, вузли та агрегати Audi RS6 вимагають регулярного та дорогого обслуговування

Audi RS6 / Фото: autoblog.com

Cadillac Catera

Ця модель має проблеми зі слабким двигуном, ненадійною електронікою та відсутністю характерної для Cadillac якості.

Cadillac Catera

Нагадаємо, раніше повідомлялася про те, які авто були найпопулярнішими в Україні 2024 року.

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