Експерти назвали топ-10 вживаних автомобілів, які не варто продавати

Тут опинилися моделі десяти марок.

Фахівці склали список із десяти автомобілів, які не варто продавати.

Відповідний перелік машин підготували спеціалісти CarVerical.

Зазначається, що під час складання відповідного списку використовувалася база даних, яка містить тисячі звітів про історію автомобілів, для вивчення деякої статистики щодо цих конкретних моделей. Пропонуємо до вашої уваги остаточний список:

Alfa Romeo GTV (1993-2004)

Фахівці Alfa Romeo з дизайну, які завжди віддавали перевагу сміливим і незвичайним рішенням, підтвердили свій дизайнерський підхід за допомогою моделі GTV. Як і більшість купе того часу, GTV випускався з чотирьох або шестициліндровим бензиновим двигуном. Хоча їхня модель чотирьох циліндрового двигуна характеризується своєю спритністю, найціннішою версією GTV була та, що обладнана чудовим шестициліндровим ДВЗ. Сьогодні добре доглянуті екземпляри оцінюються у понад 30 тисяч євро.

Audi V8 (1988-1993)

На сьогодні Audi A8 є широко визнаною технічною та інженерною вершиною бренду. Проте навіть ще до седана Audi A8, модель V8 протягом невеличкого часу була флагманом компанії. Ба більше, V8 було виготовлено набагато рідше за інші аналоги, тому не дивно, що вартість цього елітного седана почала зростати.

BMW 540i (1992-1996)

Поколінню BMW серії E34 вдається зайняти золоту середину між досить старими та дорожчими E28 та E39. Восьмициліндровий варіант був доступний лише кілька років. Як наслідок, ця модель набагато рідше та менше трапляється в Європі та США. Найприємніший аспект цієї моделі – доступність. Версія 540i коштує набагато дешевше за М5, але це триватиме недовго.

Jaguar XK8 (1996-2006)

Jaguar XK8 дебютував на автомобільному ринку у середині 90-х. Він пропонував різноманітні потужності двигуна та зручності для задоволення більшості власників. XK8 був одним із перших справжніх сучасних Jaguar, який підняв планку якості, технології та залишкових цінностей. Будьте готові витратити щонайменше від 15 до 20 тисяч євро, наприклад, на доглянуту, добре доглянуту машину.

Land Rover Defender

Перші покоління позашляховика Defender були розроблені для широкого кола споживачів. Його основна перевага – здатність долати будь-які перешкоди, які тільки можна собі уявити. Сьогодні цінність ранніх моделей Defender може здивувати багатьох.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992-1996)

Mercedes-Benz випустив понад два мільйони автомобілів W124 за порівняно тривалий виробничий цикл. Деякі закінчили своє життя на сміттєзвалищі, але інші все ще подають ознаки життя. Звичайно, найцінніші моделі W124 – 500E або E500. Однак версії E300, E320 та E420 мають потенціал стати колекційними.

Saab 9000 CS Aero (1993-1997)

Saab 9000 CS Aero – це більше, ніж просто седан середнього розміру. Він був представлений наприкінці виробничого процесу і вважався родзинкою серії Saab 9000 в останній рік його виробництва. Серед його переваг – стильний дизайн, надійність та доступність запчастин.

Toyota Land Cruiser J80 и J100

Toyota Land Cruiser J80 вдалося поєднати прямолінійну простоту з повсякденною практичністю. J100 був куди більш розкішним, призначеним для тривалих подорожей, але й на бездоріжжі йому майже нема рівних. Широкий спектр цікавих функцій дозволяє власникам позашляховиків J80 та J100 насолоджуватися надзвичайно високою залишковою вартістю. Навіть зразки, які бачили більшість найнебезпечніших та найвіддаленіших куточків світу, можуть коштувати 40 тисяч євро.

Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995)

За останні кілька десятиліть Volkswagen подарував людям безліч відмінних, але не завжди вартих похвали автомобілів. Винятком може бути лише VW Corrado VR6. Незвичайний вигляд, надійний двигун та збалансована підвіска змусять глибоко задуматися, чому так мало людей купили цю машину на початку 90-х років. Corrado не був настільки популярним, як Opel Calibra, але сьогодні це можна вважати перевагою. Вартість шестициліндрових версій останнім часом почала істотно зростати, і очікується, що ця тенденція збережеться.

Volvo 740 Turbo (1986-1990)

У 80-х роках Volvo 740 Turbo міг бути таким самим швидким, як Porsche 924. Поєднання практичності з характеристиками, що захоплює, роблять його видатним прикладом автомобіля, який зростає у ціні. За прогнозами, цей процес триватиме, особливо найближчими роками.

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Інвестування у транспортні засоби – це поняття, яке не всі розуміють. Комусь це може здаватися занадто ризикованим, але, за умови володіння знаннями про автомобіль, вдала покупка може забезпечити прибуток за порівняно короткий час.

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