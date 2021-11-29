Експерти перевірили роботу автопілота в семи автомобілях: найвищий бал отримала лише одна модель

І це представник німецького виробника.

Фахівці організації Euro NCAP вирішили перевірити роботу електронних асистентів у семи автомобілях.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, у випробуваннях взяли участь сім моделей: BMW iX3, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Opel Mokka-e та Toyota Yaris, оснащені сучасними системами допомоги водієві, які можна класифікувати як автопілот першого рівня (також його називають напівавтопілот).

Зазначається, що робота автопілота була оцінена за чотирибальною шкалою - від 1, яка означає слабкий початковий рівень підтримки водія до 4 (відмінний рівень підтримки).

Згідно з класифікацією автономності, впровадженою організацією SAE Internationa, у всіх перерахованих моделей напівавтопілот відноситься до першого рівня з п'яти можливих. Це означає, що автомобілі оснащені адаптивним круїз-контролем, тобто здатні, наприклад, самостійно дотримуватись заданої швидкості, підтримувати дистанцію до інших автомобілів, а також розпізнавати дорожні знаки та попереджати про перешкоди. У кожного з автовиробників комплекс електронних помічників має свою назву і відрізняється функціоналом. Підсумкова оцінка залежить від того, наскільки добре працюють допоміжні системи та від балансу дій людини та машини. Тобто, бали можуть відібрати в тому випадку, якщо електроніка функціонує без збоїв, але не стежить за водієм, дозволяючи йому відволіктися від дороги.

Отже, відмінний рівень підтримки у випробуваннях показав BMW iX3. По три бали отримали Cupra Formentor та Ford Mustang Mach-E. На два бали впорались електрокар Hyundai Ioniq 5 та гібрид Polestar 2, а компакти Opel Mokka-e та Toyota Yaris отримали по одному балу.

bmw.ua

Цьогорічний лідер – BMW iX3, оснащений фірмовим комплексом допоміжних систем Driving Assistant Professional. Електрокар чудово впорався з усіма випробуваннями: кросовер пригальмовував перед перехрестями, розпізнавав дорожні знаки та знижував швидкість за потреби. Єдине нарікання експертів викликала робота моніторингу контролю водія, що складається з давачів на кермі та відеокамери, спрямованої на обличчя.

Додамо, що минулого року по чотири бали отримали Audi Q8, Mercedes-Benz GLE та BMW 3-Series.