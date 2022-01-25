Експерти повідомили, що велика кількість опцій робить сучасні авто небезпечними

Щоб не мати проблем, треба завжди бути уважним за кермом.

З кожним роком автомобілі стають все складніше. Маркетологи та інженери намагаються придумати все більше корисних функцій, які повинні допомагати водію.

Та експерти впевнені, що велика кількість техніки та опцій навпаки, робить їзду за кермом небезпечною. Про це повідомляє видання Carscoops.

Раніше, автомобіль був простий – кермо, педалі, КПП та в кращому випадку магнітола, але зараз сучасні автомобілі нагадують більше комп’ютер, аніж засіб пересування. Водій замість того, щоб спостерігати за дорогою постійно відволікається на різні автомобільні опції та ґаджети.

Незалежні тести показали, що навіть такі речі, як їжа за кермом або розмова з пасажиром значно знижує пильність водія. Тому, те, що автовиробники додають до своїх машин все більш прогресивні системи мультимедіа може зіграти не на користь водія. Наприклад, у мультимедіа Tesla взагалі вбудовані різні ігри та стрімінгові сервіси, які можуть збивати з пантелику людей.

Звісно, автомобілі стали значно безпечнішими ніж були колись. Нові системи допомоги водію, безліч давачів та камер роблять водіння значно простішим. Також, майже кожне авто обладнано системо hands-free, тому можна спокійно та безпечно спілкуватись телефоном за кермом. Та замість телефона тепер відвабний фактор – сам автомобіль.

Тому, щоб не потрапити у халепу, за кермом завжди потрібно бути дуже уважним. Відкладіть телефон, увімкніть улюблений плейлист перед початком руху та спостерігайте за трафіком, адже дуже можливо, що в сусідньому авто водій сидить у соціальних мережах, або шукає пісню в теках мультимедіа.

Нагадаємо, як додати до свого автомобіля опцію допомоги під час паркування.