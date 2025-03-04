Експерти пояснили, коли найкраще продавати вживане авто

Пробіг — не єдиний фактор, що впливає на вартість.

Експерти Carwow вважають, що оптимальний час для продажу вживаного автомобіля наступає, коли пробіг досягає 96 500 км.

Про це пише видання Аvtopilot.

Фахівці пояснюють, що після пробігу в 96 500 км вартість авто значно знижується. Вони відзначають, що оцінка автомобіля з таким пробігом може бути на 27% нижчою, ніж у автомобіля з 80 000 км.

Керуючий редактор Carwow Пол Бейкер наголошує на важливості своєчасного прийняття рішення про продаж автомобіля, щоб мінімізувати втрати від амортизації.

Вартість автомобіля залежить не лише від пробігу, але й від моделі та історії обслуговування. Однак після 250 000 км авто втрачають вартість значно швидше, зокрема на $1200 кожні 16 000 км.

Нагадаємо, фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших нових авто 2025 року.