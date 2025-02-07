Експерти пояснили, що станеться, якщо заправити машину бензином з високим октановим числом

Використання бензину з високим октановим числом може трохи підвищити потужність двигуна (на 7%) та покращити паливну економічність (на 6%). Проте, експерти попереджають, що таке паливо може мати й негативні наслідки для двигуна, якщо воно перевищує рекомендоване виробником.

Про це повідомило видання UAMOTORS.

Октанове число визначає детонаційну стійкість палива, тобто здатність протистояти самозайманню при високих температурах. Низьке октанове число не завжди вказує на погану якість палива, якщо воно відповідає вимогам вашого автомобіля. Надмірне використання бензину з вищим октановим числом може призвести до неповного згоряння палива, зниження економічності та підвищення викидів шкідливих речовин. Крім того, це може прискорити зношування двигуна.

"Вибір палива має ґрунтуватися на рекомендаціях виробника. Високооктановий бензин виправданий лише у випадках, коли це прямо зазначено в інструкції з експлуатації, і якщо це необхідно для забезпечення оптимальної роботи двигуна з урахуванням його конструктивних особливостей. Важливо пам’ятати, що якісний бензин, що відповідає зазначеним вимогам, забезпечує надійну та ефективну роботу двигуна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерт заявив, яку рідину для скла заборонено використовувати в авто.

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