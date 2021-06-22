Експерти випробували пікап Toyota на міцність, скинувши його з висоти 3 тисяч метрів: відео

Ця модель продається на ринку України.

Досить незвичайне випробування провели фахівці для пікапа Toyota Hilux.

Так, експерти каналу WhistlinDiesel вирішили перевірити цей японський автомобіль на міцність, скинувши на землю з вертольота. Зазначається. що висота польоту кожен раз повинна була бути різною, починаючи від 150 метрів і закінчуючи 3000 метрів.

Для проведення випробування ентузіасти прив'язали Hilux спеціальними стропами до вертольота Kaman K-Max. Піднявши машину в повітря, на висоті 150 метрів блогери відчепили пікап. Пролетівши кілька секунд, автомобіль приземлився на капот, отримавши критичні пошкодження. Від удару об землю наднадійний пікап перетворився в понівечену купу металу зі зламаною рамою.

Однак на цьому "муки" Hilux не закінчилися. Його одразу ж прикріпили до тросу та підняли на висоту 3 кілометрів. В результаті другої спроби автомобіль падає, а після починає обертатися з величезною швидкістю. Встановлена в салоні камера не справляється, картинка стає розмитою, але все ж видно, що пікап обертається все швидше й швидше. Автомобіль знаходився у вільному падінні 29 секунд. В результаті від Toyota Hilux практично нічого не залишилося.

Цікаво, що в наступному ролику автори обіцяють перевірити роботу двигуна цього самого пікапа, точніше того, що від нього залишилося. Цікаво, чи вдасться їм "провернути" цей не менш екстремальний експеримент.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання