- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 379
- Час на прочитання
- 1 хв
Експерти назвали найнадійніші автомобілі знаменитої шведської марки — рейтинг (фото)
Автомобілі Volvo асоціюються не лише з високим рівнем безпеки, а й дуже надійні.
Автомобілі Volvo асоціюються з високим рівнем безпеки, проте ця шведська марка — ще й гарант надійності.
Про це розповіли експерти порталу HotCars.
Фахівці оприлюднили результати нового дослідження, за яким і склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo.
Рейтинг найнадійніших автівок
Перше місце посіла автівка, що була випущена 2010 року. Це представницький седан Volvo S80.
Його надійність експерти JD. Power оцінили у 87 балів зі 100 можливих, а фахівці RepailPal поставили йому 3,5 бала з 5-ти.
«Більшість власників хвалять шведський седан за неймовірну надійність, чудові ходові характеристики та комфортний салон, а деякі взагалі назвали S80 кращим авто, яким вони коли-небудь володіли», — кажуть експерти.
Слідом за Volvo S80 2010 року, за версією HotCars, такі автівки було включено до переліку:
Volvo S60 2016;
Volvo XC70 2010;
Volvo S40 2008;
Volvo XC60 2014;
Volvo C70 2010;
Volvo XC40 2020;
Volvo V60 2020;
Volvo C30 2008;
Volvo XC90 2020.
До речі, більшість із цих моделей користуються попитом і в Україні.
Також зверніть увагу на авто, що служать десятиліттями. Експерти зібрали 10 найнадійніших вживаних моделей.
Читайте також: