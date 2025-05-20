Автомобілі Volvo асоціюються з високим рівнем безпеки / © Volvo

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Автомобілі Volvo асоціюються з високим рівнем безпеки, проте ця шведська марка — ще й гарант надійності.

Про це розповіли експерти порталу HotCars.

Фахівці оприлюднили результати нового дослідження, за яким і склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo.

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Рейтинг найнадійніших автівок

Перше місце посіла автівка, що була випущена 2010 року. Це представницький седан Volvo S80.

Його надійність експерти JD. Power оцінили у 87 балів зі 100 можливих, а фахівці RepailPal поставили йому 3,5 бала з 5-ти.

Volvo XC90 / © Volvo

«Більшість власників хвалять шведський седан за неймовірну надійність, чудові ходові характеристики та комфортний салон, а деякі взагалі назвали S80 кращим авто, яким вони коли-небудь володіли», — кажуть експерти.

Volvo XC70

Слідом за Volvo S80 2010 року, за версією HotCars, такі автівки було включено до переліку:

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Volvo V60 / © AutoCar

Volvo S60 2016;

Volvo XC70 2010;

Volvo S40 2008;

Volvo XC60 2014;

Volvo C70 2010;

Volvo XC40 2020;

Volvo V60 2020;

Volvo C30 2008;

Volvo XC90 2020.

До речі, більшість із цих моделей користуються попитом і в Україні.

Також зверніть увагу на авто, що служать десятиліттями. Експерти зібрали 10 найнадійніших вживаних моделей.

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