Експерти пояснили, коли варто продавати автомобіль, щоб не втратити гроші

Кожен автовласник замислюється над питанням: коли настав час продати автомобіль, щоб уникнути великих витрат на ремонт, але й не втратити занадто багато через падіння ціни. Фахівці стверджують, що існує певний віковий поріг, коли продаж є найбільш вигідним.

Про це пише Auto Świat.

Перші три-п’ять років експлуатації називають «медовим місяцем». У цей час авто на гарантії, а технічний стан залишається майже ідеальним. Водночас саме тоді машина втрачає найбільшу частину вартості: продаж через три роки може означати мінус 50% від ціни нового авто.

Найбільш збалансованим періодом експерти вважають вік від п’яти до восьми років. Автомобіль вже не так швидко дешевшає, зберігає надійність і ще не вимагає дорогих ремонтів.

Критична межа настає після восьми-десяти років або пробігу у 150-200 тисяч кілометрів. Саме тоді виходять з ладу дорогі вузли — коробка передач, турбіна, каталізатор чи електроніка. Вартість ремонту може досягати половини ринкової ціни авто.

Після десяти років експлуатація перетворюється на лотерею: одні машини служать ще довго, інші стають «грошовими пилососами». Додатковими проблемами стають корозія, зношений салон і застарілі системи безпеки.

Більшість експертів радять продавати автомобіль у віці від п’яти до восьми років. Це дозволяє уникнути стрімкої амортизації та випередити час великих поломок.

Нагадаємо, навіть на нових авто іржа може з’явитися вже в перші роки експлуатації. Деякі моделі, зокрема Toyota RAV4 2010–2012 років випуску, починають вкриватися рудими плямами після пробігу близько 20 тисяч кілометрів. Основними причинами цього є заводські недоліки або неправильне застосування антикорозійних засобів.

Багато водіїв намагаються захистити кузов спеціальними складами, однак сучасне лакофарбове покриття є дуже тонким і легко пошкоджується навіть від дотику тканини. У таких випадках полірування не дає результату, а сколи від камінців лише прискорюють корозійні процеси. Одним із найдієвіших способів вважається обклеювання авто захисною плівкою, проте її необхідно наносити правильно.