- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 275
- Час на прочитання
- 2 хв
Експерти представили рейтинг авто з найкращим співвідношенням ціни та якості: топ10 моделей
Експерти склали перелік авто із хорошим співвідношенням ціни та якості.
Кожен автомобіліст сподівається, що його машина служитиме довго й буде комфортною як в їзді, так і в обслуговуванні. Фахівці представили рейтинг найнадійніших авто, які є популярними на ринку.
Про це пише car4you.
Зазначається, що під час формування цього переліку враховувалися такі показники: середній пробіг до ремонту, вартість деталей, витрата палива, вартість авто та рівень комфорту.
Топ10 моделей вживаних авто в Україні
Hyundai Elantra — 7,000 – 9,500 — 2015–2018 — надійний двигун, економічність, доступні запчастини
Skoda Octavia A7 — 7,500 – 10,000 —2014–2017 — просторий салон, економний дизель, популярність на ринку
Toyota Corolla — 8,000 – 11,000 — 2012–2016 — висока надійність, низькі витрати на обслуговування
Ford Focus Mk3 — 6,000 – 8,000 2012–2015 — доступні запчастини, комфортне керування
Volkswagen Golf 7 — 8,500 – 11,500 2013–2017 — комфорт, хороша динаміка, висока ліквідність
Renault Megane — 6,500 – 8,500 — 2013–2016 — стильний дизайн, непогана комплектація, доступність
Kia Ceed — 7,000 – 9,000 — 2014–2017 — гарантія, економічність, сучасний вигляд
Opel Astra J — 6,500 – 8,000 — 2012–2015 — надійна механіка, доступні деталі
Nissan Qashqai — 8,000 – 11,000 — 2013–2016 — комфортний кросовер, хороша прохідність
Honda Civic — 7,500 – 10,000 — 2012–2015 — якісна збірка, довговічність двигуна
Нагадаємо, у липні в Україні придбали понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення. Це на 47% більше, ніж у той самий період минулого року.
Очолили рейтинг такі автівки:
Серед нових електрокарів — BYD Song Plus EV (384 авто), HONDA eNS1 (206 авто), VOLKSWAGEN ID.UNYX (131 авто), ZEEKR 7X (104 авто) та AUDI Q4 e-tron (89 авто).
Що ж до уживаних електричних авто — TESLA Model Y (733 авто), TESLA Model 3 (567 авто), NISSAN Leaf (522 авто), KIA Niro EV (265 авто) та HYUNDAI Kona Electric (226 авто).