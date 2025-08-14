Експерти представили рейтинг авто з найкращим співвідношенням ціни та якості: топ10 моделей

Автомобілі / Ілюстративне фото / © Pixabay

Кожен автомобіліст сподівається, що його машина служитиме довго й буде комфортною як в їзді, так і в обслуговуванні. Фахівці представили рейтинг найнадійніших авто, які є популярними на ринку.

Про це пише car4you.

Зазначається, що під час формування цього переліку враховувалися такі показники: середній пробіг до ремонту, вартість деталей, витрата палива, вартість авто та рівень комфорту.

Топ10 моделей вживаних авто в Україні

Hyundai Elantra — 7,000 – 9,500 — 2015–2018 — надійний двигун, економічність, доступні запчастини Skoda Octavia A7 — 7,500 – 10,000 —2014–2017 — просторий салон, економний дизель, популярність на ринку Toyota Corolla — 8,000 – 11,000 — 2012–2016 — висока надійність, низькі витрати на обслуговування Ford Focus Mk3 — 6,000 – 8,000 2012–2015 — доступні запчастини, комфортне керування Volkswagen Golf 7 — 8,500 – 11,500 2013–2017 — комфорт, хороша динаміка, висока ліквідність Renault Megane — 6,500 – 8,500 — 2013–2016 — стильний дизайн, непогана комплектація, доступність Kia Ceed — 7,000 – 9,000 — 2014–2017 — гарантія, економічність, сучасний вигляд Opel Astra J — 6,500 – 8,000 — 2012–2015 — надійна механіка, доступні деталі Nissan Qashqai — 8,000 – 11,000 — 2013–2016 — комфортний кросовер, хороша прохідність Honda Civic — 7,500 – 10,000 — 2012–2015 — якісна збірка, довговічність двигуна

Нагадаємо, у липні в Україні придбали понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення. Це на 47% більше, ніж у той самий період минулого року.

Очолили рейтинг такі автівки: