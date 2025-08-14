ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

Експерти представили рейтинг авто з найкращим співвідношенням ціни та якості: топ10 моделей

Експерти склали перелік авто із хорошим співвідношенням ціни та якості.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Автомобілі / Ілюстративне фото

Автомобілі / Ілюстративне фото / © Pixabay

Кожен автомобіліст сподівається, що його машина служитиме довго й буде комфортною як в їзді, так і в обслуговуванні. Фахівці представили рейтинг найнадійніших авто, які є популярними на ринку.

Про це пише car4you.

Зазначається, що під час формування цього переліку враховувалися такі показники: середній пробіг до ремонту, вартість деталей, витрата палива, вартість авто та рівень комфорту.

Топ10 моделей вживаних авто в Україні

  1. Hyundai Elantra — 7,000 – 9,500 — 2015–2018 — надійний двигун, економічність, доступні запчастини

  2. Skoda Octavia A7 — 7,500 – 10,000 —2014–2017 — просторий салон, економний дизель, популярність на ринку

  3. Toyota Corolla — 8,000 – 11,000 — 2012–2016 — висока надійність, низькі витрати на обслуговування

  4. Ford Focus Mk3 — 6,000 – 8,000 2012–2015 — доступні запчастини, комфортне керування

  5. Volkswagen Golf 7 — 8,500 – 11,500 2013–2017 — комфорт, хороша динаміка, висока ліквідність

  6. Renault Megane — 6,500 – 8,500 — 2013–2016 — стильний дизайн, непогана комплектація, доступність

  7. Kia Ceed — 7,000 – 9,000 — 2014–2017 — гарантія, економічність, сучасний вигляд

  8. Opel Astra J — 6,500 – 8,000 — 2012–2015 — надійна механіка, доступні деталі

  9. Nissan Qashqai — 8,000 – 11,000 — 2013–2016 — комфортний кросовер, хороша прохідність

  10. Honda Civic — 7,500 – 10,000 — 2012–2015 — якісна збірка, довговічність двигуна

Нагадаємо, у липні в Україні придбали понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення. Це на 47% більше, ніж у той самий період минулого року.

Очолили рейтинг такі автівки:

  • Серед нових електрокарів — BYD Song Plus EV (384 авто), HONDA eNS1 (206 авто), VOLKSWAGEN ID.UNYX (131 авто), ZEEKR 7X (104 авто) та AUDI Q4 e-tron (89 авто).

  • Що ж до уживаних електричних авто — TESLA Model Y (733 авто), TESLA Model 3 (567 авто), NISSAN Leaf (522 авто), KIA Niro EV (265 авто) та HYUNDAI Kona Electric (226 авто).

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie