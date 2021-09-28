Електричні та гібридні авто вперше випередили дизельні машини за кількістю продаж

Хоча до бензинових автомобілів їм ще далеко.

В Європі електричні та плагін-гібридні автомобілі вперше в історії випередили дизельні машини за кількістю продаж.

Про це повідомляє сайт Carscoops з посиланням на дані JATO Europe.

В серпні електромобілі та гібриди змогли зайняти 21% частки ринку з 151 737 поставками. Дизелі ж мали 20 відсотків та 141 635 одиниць відповідно.

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Хоча це перший випадок, коли електричні та гібридні автомобілі перевершили дизелі на континенті, але в абсолютних цифрах це тільки другий найкращий місяць в історії.

Водночас бензинові машини все ще мають найбільшу частку ринку – 56%. Проте зазначається, що вона поступово зменшується.

Від січня до серпня 2021 року електрокарів та гібридів продали 1,32 млн одиниць порівняно зі 158 300 одиницями у тому ж періоді 2020 року. Бестселером серед повністю електричних моделей другий місяць поспіль був VW ID.3. Серед гібридів найпопулярнішим був Ford Kuga.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії вже у квітні 2022 року можуть продати останній автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

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