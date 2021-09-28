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Електричні та гібридні авто вперше випередили дизельні машини за кількістю продаж

Електричні та гібридні авто вперше випередили дизельні машини за кількістю продаж

Associated Press

Хоча до бензинових автомобілів їм ще далеко.

В Європі електричні та плагін-гібридні автомобілі вперше в історії випередили дизельні машини за кількістю продаж.

Про це повідомляє сайт Carscoops з посиланням на дані JATO Europe.

В серпні електромобілі та гібриди змогли зайняти 21% частки ринку з 151 737 поставками. Дизелі ж мали 20 відсотків та 141 635 одиниць відповідно.

Хоча це перший випадок, коли електричні та гібридні автомобілі перевершили дизелі на континенті, але в абсолютних цифрах це тільки другий найкращий місяць в історії.

Водночас бензинові машини все ще мають найбільшу частку ринку – 56%. Проте зазначається, що вона поступово зменшується.

Від січня до серпня 2021 року електрокарів та гібридів продали 1,32 млн одиниць порівняно зі 158 300 одиницями у тому ж періоді 2020 року. Бестселером серед повністю електричних моделей другий місяць поспіль був VW ID.3. Серед гібридів найпопулярнішим був Ford Kuga.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії вже у квітні 2022 року можуть продати останній автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

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