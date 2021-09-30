Електричний кросовер Ford епічно провалив "лосиний тест": відео

Експерти назвали результат одним із найгірших.

Шведське видання Teknikens Värld показало те, як Ford Mustang Mach-E проходить " лосиний тест ".

Відповідне відео з'явилося на їхньому YouTube-каналі.

Зазначимо, що "лосиний тест" - це випробування на стійкість автомобіля під час різких маневрів, наприклад, під час об'їзду перешкоди, який виник на дорозі, наприклад, лося. Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості 77-78 кілометрів на годину, проте у Mustang Mach-e проблеми виникли вже на 68 кілометрів на годину.

Шведські журналісти відзначили, що у електричного кросовера зносить задню вісь, через що він збиває конуси задніми колесами. Аналогічна картина повторюється на швидкості 70 кілометрів на годину, а, розігнавшись до 72 кілометрів на годину, Mustang Mach-E і зовсім опинився за межами імпровізованій траси.

Експерти зійшлися на думці, що це найгірший результат і привели в приклад електрокар Tesla Model Y, яка проходить змійку на 75 кілометрах на годину, і Hyundai Ioniq 5, який не зачіпає конуси на 72 кілометрах за годину. Km77.com, своєю чергою, виявив у Ford Mustang Mach-E недостатню обертальність. Водночас теоретично електрокари повинні проходити "лосиний тест" краще, ніж автомобілі з ДВЗ, так як у них нижче центр ваги (за рахунок распложенной під підлогою батареї), що позитивно впливає на керованість.

Раніше розповідалося про те, що нове покоління седана Mercedes-Benz, який продається в Україні, провалило "лосиний тест".

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