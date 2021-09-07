Електричний кросовер із двопільними задніми дверима: Smart представила свою найбільшу модель в історії

У продаж вона надійде в 2023 році.

Компанія Smart представила на автосалоні в Мюнхені найбільшу модель в історії марки.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що раніше марка вже показувала офіційні зображення майбутньої новинки. На фото можна було побачити плавні обводи ліній, м’які вигини та “плавучий дах”. Це буде п’ятимісний електричний кросовер, за габаритами близький до MINI Countryman.

Так, нова модель поки дебютувала як концепт, але він максимально наближений до серійної версії, на яку довго чекати не доведеться - вона надійде в продаж вже в 2023 році і буде доступна в Китаї та Німеччини. Електрокар виконаний в новій мові дизайну марки, розробленому Mercedes. Автомобіль побудований на модульній платформі Geely, яка також стане основою для майбутніх електромобілів Volvo.

За своїми габаритами сіті-кар трохи компактніше кросовера Mercedes EQA. Його довжина становить 4 290 мм, а ширина - 1 910 м. Висота дорівнює 1 698 мм, а колісна база досягає 2 750 мм.

Smart

Зовнішність електрокросовера стильна і сучасна. Кузов відрізняється м'якими лініями. Піднесений капот візуально робить модель крупніше. Вузькі фари з'єднані світлодіодним смугою. У такій же стилістиці виконані і задні ліхтарі. Однією з головних особливостей цієї моделі є двійчасті двері, як в преміальних авто. Завершують образ великі 21-дюймові колеса і бронзові акценти на даху, бамперах, порогах і дисках.

Салон концепту розрахований на чотирьох чоловік, проте серійна версія буде п'ятимісною. У декорі використовуються позолочені деталі, а на передній панелі встановлений екран мультимедійної системи діагоналлю 12,8 дюйма. У список оснащення входять адаптивний круїз-контроль і система автоматичного паркування.

Smart

В основу кросовера може лягти платформа Geely під назвою SEA, розроблена для електрокарів. Запас ходу без підзарядки може скласти до 500 кілометрів по циклу NEDC. Якою буде силова установка великого Smart - поки невідомо.

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