Електрокар молодої компанії перевершив рекордний запас ходу Tesla: скільки він може проїхати на одному заряді

Електрокар молодої компанії перевершив рекордний запас ходу Tesla: скільки він може проїхати на одному заряді

Будь-яка версія автомобіля має більший пробіг, ніж Model S Long Range.

Електричний седан Air від Lucid Motors зможе проїхати на одному заряді 836 кілометрів, згідно з офіційним рейтингом EPA.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Такий показник буде доступний для найефективнішої версії автомобіля Dream Edition, оснащеної 19-дюймовими колесами. Lucid Air з 21-дюймовим набором зможе проїхати 774 км.

Таким чином цей електрокар побив рекордний показник Tesla Model S Long Range, яка може проїхати 667 км.

Крім того, варіант Dream Edition буде мати 933 кінські сили, а модель Dream Edition Performance, яка буде конкурувати з Tesla Model S Plaid, отримає 1111 к.с. Швидша модель отримає нижчий пробіг, який становитиме 758 км з 19-дюймовими колесами та 725 км з 21-дюймовими.

Lucid Motors також запропонує Air Grand Touring з 800 к.с. та 830 км або 754 км запасу ходу, залежно від розміру колеса. Всі шість версій моделі зараз розташовані у верхній частині списку EPA з електромобілями з найбільшим діапазоном.

Седан був розроблений на електричній архітектурі 900 В+, з якою за 20 хвилин зарядки він має отримувати 482 км пробігу.

Виробництво машини вже розпочато, а перші поставки мають відбутися пізніше цього року. Бронювання на Dream Edition за 169 000 доларів США вже давно заповнені, тому доведеться задовольнитися Grand Touring за 139 000 доларів.

Раніше повідомлялося, що Lucid офіційно представив надпотужний електрокар Air.

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