Електрокар Skoda показав неочікувані результати під час "лосиного тесту": модель виявилася гіршою за свого "брата"

Електрокар Skoda показав неочікувані результати під час "лосиного тесту": модель виявилася гіршою за свого "брата"

Enyaq iV має багато спільного з Volkswagen ID.4, але той пройшов це випробування значно краще.

Електричний позашляховик Skoda Enyaq iV провалив "лосиний тест".

Відео з його випробуванням опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Цей автомобіль створений на платформі MEB групи Volkswagen і має багато спільних компонентів і технології ID.4, хоча цей тест він пройшов значно гірше.

Позашляховик Volkswagen під час випробування успішно проходив через конуси зі швидкістю 73 кілометри на годину. Його водій сказав, що авто поводить себе передбачувано, але система контролю стабільності не завжди поводиться належним чином.

Схожа історія з більшим Enyaq iV. Найкращий його результат, під час якого він не чіпляв конуси, був на 67 км/год, що є дуже низьким показником для електромобіля.

Загалом ця модель поводиться дуже подібно до свого "брата" ID.4. Однак з другого повороту і далі автомобіль мав невелику надмірну керованості. Під час спроб збільшити швидкість це посилилося та машина стала менш передбачуваною.

Тестова версія позашляховика є однією з базових моделей, оснащених акумулятором на 58 кВт-год. У цій конфігурації автомобіль важить близько 1950 кілограмів. Для порівняння, VW ID.4 у подібній специфікації важить близько 1891 кг, хоча це не дуже велика різниця, щоб виправдати чеське авто.

Раніше повідомлялося, що електричний кросовер Ford епічно провалив "лосиний тест".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання