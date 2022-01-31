Електрокар від Skoda влаштував дуель з електричним літаком

Такі незвичайні перегони було проведено для того, щоб популяризувати електричний транспорт.

На двобій вийшов електричний літак Pipistrel Velis Electro та електрокар Skoda Enyaq iV. За задумом маркетологів, це змагання повинно було показати те, що часи змінюються і транспорт, як у повітрі так і на землі може бути екологічним.

Enyaq iV – це перший повністю електричний кросовер компанії, а Pipistrel Velis Electro — перший електричний літак, який сертифіковано Агенцією авіаційної безпеки Європейського Союзу. Про це повідомляє видання Motor1.

Чехи показали, що будь-який вид транспорту на електротязі буде більш економічним та екологічним, ніж на традиційному паливі. Також, треба зауважити, що техніка на електричній тязі значно тихіше та плавніше, що позитивно позначається на водії та його пасажирах.

Словенський легкий літак має акумулятор на 21 кВт/год і від одного заряду може пролетіти близько 45 хвилин, тоді як позашляховик може подолати до 532 км зі своїм 82-кіловатним акумулятором. Треба зазначити, що враховуючи невеликий цінник техніки, такі показники досить вражають.

Вже скоро, компанія Skoda, планує розширити лінійку Enyaq iV, додавши в неї версію купе, яка буду доповненням до Volkswagen ID.5 та Audi Q4 Sportback E-Tron. Та трохи згодом, з’явиться RS-версія, яка матиме 300 кінських сил потужності.

Нагадаємо, що Skoda розпочала виробництво нового дешевого седана.