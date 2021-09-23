Електрокар Volkswagen отримав престижну нагороду за безпеку

Це свідчить про те, що майбутні авто на його платформі також будуть безпечні.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 отримав нагороду Top Safety Pick Plus від американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Про це повідомляє сайт CNET.

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Щоб претендувати на нагороду автомобілю потрібно добре пройти шість складних краштестів, включаючи випробування на часткове та повне перекриття, тест на міцність даху та випробування підголівника.

Також машина повинна мати систему запобігання фронтальної аварії, яка є важливою у тестах на зіткнення авто з іншим транспортним засобом або пішоходом. Крім того, автомобіль повинен бути стандартно оснащений фарами з хорошим або прийнятним рейтингом на всіх доступних рівнях комплектації.

ID.4 отримав добрі оцінки у всіх тестах, що є вагомим доказом, що майбутні моделі, засновані на платформі ID.4, будуть також безпечні та зможуть отримати подібні відзнаки.

Раніше повідомлялося, що кросовер Mitsubishi, який повинен з'явитися в Україні, отримав від IIHS найвищу оцінку за безпеку.

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