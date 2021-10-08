Електрокари стали майже такими ж прибутковими, як авто з ДВЗ – гендиректор Audi

Електрокари стали майже такими ж прибутковими, як авто з ДВЗ – гендиректор Audi

Також він розповів, як на компанію вплинув дефіцит чипів.

Генеральний директор Audi Маркус Дюсманн заявив, що електричні автомобілі компанії стали майже таким ж прибутковими, як машини з двигунами внутрішнього згорання.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Він вважає, що розрив у прибутковості між двома типами авто буде ліквідований протягом наступних трьох років. До 2033 року компанія перестане випускати авто з ДВЗ.

Група Volkswagen впевнена, що перехід Audi на електрокари зробить їх серйозним конкурентом для Tesla. Генеральний директор VW Group Герберт Дісс підтримав їхні зусилля у розробці програмного забезпечення і вважає, що це стане "переломним фактором" у галузі.

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Дюсманн сказав, що особиста розробка компанією програмного забезпечення має вирішальне значення для Audi, оскільки воно буде інтегроване у їхні електромобілі. Він також повідомив, що, ймовірно, вони поділяться своєю технологією з іншими автовиробниками у наступні 5-10 років.

Також голова Audi розповів, як на них вплинув глобальний дефіцит чипів. За його словами, це серйозно позначилося на його роботі, але він упевнений, що компанія переживе це.

За словами Дюсманна, дефіцит чіпів є серйозним викликом і назвав його "ідеальною бурею". Водночас він упевнений у можливостях своїх колег і сказав, що концерн Volkswagen в цілому поводиться з ситуацією належним чином.

Дюсманн, який також є членом правління групи VW, заявив, що вони зміцнюють свої відносини з виробниками чипів і вийдуть із напівпровідникової кризи ще сильнішими, ніж раніше.

Раніше повідомлялося, що Audi представила грандіозний електрокар, який має багато спільного з приватним літаком.

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