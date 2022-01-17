Електромобіль Hyundai, який доступний на ринку України, здивував проходженням випробування на керованість: відео

Модель показала чудову вправність у маневруванні.

Фахівці вирішили випробувати електромобіль Hyundai Ioniq 5 у проходженні "лосиного теста".

Як відомо, важкі тягові батареї, розміщені на рівні підлоги, роблять електрокари набагато стабільнішими на дорозі, ніж автомобілі з ДВЗ. Але це також означає, що у них збільшується гальмівний шлях, а в деяких випадках виникає небажаний вектор сили, який спричиняє зношення, занос чи інші неприємності під час маневрування. В останній серії тестів від експертів km77.com електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 показав себе краще за Ford Mustang Mach-E та Skoda Enyaq iV, але не дотягнувся до Tesla Model Y, передає Auto24.

Так, під час кількох перших спроб на швидкості 48 км/год Hyundai Ioniq 5 на різкому правому повороті підстрибував, а потім врізався прямо в конуси з іншого боку траси, оскільки не зміг проїхати наступний лівий поворот. Таким був результат із режимом рекуперації енергії гальмування, встановленим на першу позицію з чотирьох. Після того, як випробовувачі перемкнули це налаштування на третю ступінь, автомобіль почав реагувати на педаль “газу” більш подібно до звичайного авто з ДВЗ, сильно уповільнюючись, коли водій не натискав акселератор. Це дозволило вийти на кращу спробу на швидкості входження у маневр 80 км/год.

Це набагато кращий результат, ніж експерти отримали зі Skoda Enyaq та Volkswagen ID 4, які показали свої кращі можливості на швидкості 67 та 73 кілометри на годину. Результат також виявився кращим за “двоюрідного брата” героя цього тесту – KIA EV6, котрий впорався із завданням на швидкості 78 км/год. Але Hyundai не вистачило снаги для того, щоб обійти Tesla Model Y – американський кросовер показав відмінну керованість на швидкості 83 км/год.

Зазначимо, "лосиний тест" є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. В ході випробувань експерти перевіряють стійкість моделей під час різких перестроювань, під час об'їзду несподіваних перешкод, які імітують розставлені на трасі конуси. Успішним вважається результат, якщо автомобіль впорався з маневрами на швидкості 77 кілометрів на годину.

Додамо, що Hyundai Ioniq 5 офіційно представлений в Україні. На нашому ринку ця модель коштує від 1 348 600 грн.