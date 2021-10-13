Електромобіль Volkswagen викликав шалений ажіотаж на європейському ринку

На цю модель вже зібрано понад 140 тисяч передзамовлень.

Новий електромобіль Volkswagen ID.3 став хітом продажу на ринку Європи.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що від початку продажу на цю модель було отримано понад 144 тисячі замовлень, водночас близько 50% з них припадає на нових клієнтів, які раніше не водили Volkswagen і не були власниками автомобілів цієї марки, повідомляє пресслужба автовиробника.

Для порівняння, у інших моделей Volkswagen середня частка нових покупців становить близько 36%. У першій половині 2021 року високий попит на Volkswagen ID.3 і інші моделі сімейства ID. дозволив марці Volkswagen вирватися в лідери європейського ринку електромобілів. У серпні ця модель стала найпопулярнішим електромобілем на багатьох ринках, включаючи Німеччину, Велику Британію, Ірландію, Австрію і Швейцарію.

Нещодавно компанія Volkswagen провела опитування серед власників ID.3 з Німеччини, щоб дізнатися причини покупки і особливості експлуатації автомобілів. Серед основних причин для покупки або довгострокової оренди Volkswagen ID.3 були названі екологічні показники (60% опитаних) та інноваційні технології (51% опитаних). Ще одним важливим критерієм для покупців стала персональна підтримка з боку дилерів та сервісної мережі Volkswagen.

Майже для 80% клієнтів з Німеччини Volkswagen ID.3 – найбільш часто використовуваний автомобіль в їхній родині. Більшість користувачів вже заряджають автомобіль будинку з нульовим балансом викидів вуглецю. Близько 70% з них використовують тільки екологічно чисту електроенергію від власних фотоелектричних систем або своїх постачальників електроенергії – водночас все частіше застосовується нове рішення Volkswagen Naturstrom Connect для екологічно чистих видів транспорту.

Додамо, що світовий продаж Volkswagen ID.3 стартували влітку 2020 року. А вже в жовтні новинка стала електричним бестселером Європи. Запас ходу цього електрокара становить 420 км, а до "сотні" більш потужна версія здатна розігнатися за 7,3 секунди. В Німеччині ціни на Volkswagen ID.3 стартують від 34 тисяч євро.

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