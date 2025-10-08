Електромобілі масово захоплюють українські дороги: названо найпопулярніші моделі

Tesla Model Y / © electrive.com

Реклама

Українці дедалі активніше переходять на електротранспорт. У вересні 2025 року автопарк країни поповнився майже на 9,2 тисячі електромобілів, що на 114% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомив портал «УкрАвтопром».

Серед зареєстрованих авто переважали легкові електрокари — 8967 одиниць. Із них 6706 уживаних було імпортовано з-за кордону, а 2261 — нових, що демонструє зростання продажів нових електромобілів на 160% у порівнянні з минулим роком.

Реклама

У категорії комерційного транспорту зареєстрували 223 електромобілі, з яких лише 46 — нові. Крім того, на українські дороги вийшли два нових електробуси, що вказує на поступове впровадження екологічних рішень і в громадському секторі.

Найпопулярнішою моделлю серед нових електрокарів у вересні став Volkswagen ID. UNYX, який обрали 432 покупці. Далі — BYD Song Plus (276 авто), BYD Leopard 3 (150), Honda eNS1 (143) та Zeekr 7X (128).

Серед уживаних електромобілів, ввезених в Україну, лідером залишається Tesla Model Y — зареєстровано 929 машин. Також до топ-5 увійшли Tesla Model 3 (738), Nissan Leaf (651), Kia Niro (431) та Renault ZOE (311).

Нагадаємо, нерідко автомобілісти після того, як припаркувалися, швидко глушать двигун. Такі дії можуть викликати серйозні проблеми з мотором.